Kıbrıs Bankası’nın Eski Yöneticileri Sanık Sandalyesinde

Kıbrıs Bankası’nın 5 eski yöneticisinin, hisse fiyatlarını manipüle etmek amacıyla yanlış veri sunmak suçundan sanık sandalyesine oturacağı belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Kıbrıs Bankası’nın eski üst düzey yöneticilerinden Theodoros Aristodimos, Andreas İliadis, Yannis Pehlivanidis, Yannis Kipris ve Andreas Artemis’in yargılanmasına karar verildiği şeklindeki haberlere geniş bir şekilde yer verdi.

Habere göre, söz konusu beş kişiye ilişkin dava ilk önce Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nde açılacak. Davanın daha sonra ise Ağır Ceza Mahkemesi’ne taşınması bekleniyor.