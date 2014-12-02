“kıbrıs Avrupa Üniversitesi” Öğretim Üyesi Kasimeris: “hepimiz Irkçıyız”

“Kıbrıs Avrupa Üniversitesi” Öğretim Üyesi Hristos Kasimeris, ırkçılığın sadece Güney Kıbrıs’ta değil, tüm Avrupa ülkelerinde olduğunu söyledi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre Kasimeris, “Kıbrıs Avrupa Üniversitesi”nin yaptığı son araştırmaya dayanarak, Güney Kıbrıs’ta genel olarak bir yabancı fobisi ve ırkçı tutum bulunduğunu; Rumların, yabancı ülkelerden Güney Kıbrıs’a yaşamak için gelenlerin, Rum ekonomisine iyi bir yansıma yapmadığı zihniyetinde olduğunu kaydetti.

Kasimeris, Rumların ırkçı eğilimlerinin, yabancıların Kıbrıs kültürel hayatının ve geleneklerinin değerini düşürdüğüne inanmasından kaynaklandığını iddia etti.