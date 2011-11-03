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Kemo Kep ile saçlar artık dökülmüyor

Kemoterapide yaygın görülen yan etkilerden biri olan saç dökülmesi, buzlu kepler sayesinde önemli...

Kemo Kep ile saçlar artık dökülmüyor

Kemoterapide yaygın görülen yan etkilerden biri olan saç dökülmesi, buzlu kepler sayesinde önemli...

03 Kasım 2011 Perşembe 16:12
Kemo Kep ile saçlar artık dökülmüyor
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Kemoterapide yaygın görülen yan etkilerden biri olan saç dökülmesi, buzlu kepler sayesinde önemli ölçüde önlenebiliyor. 

Uzmanlara göre, saç derisi ve kılcal damarları koruyan buzlu şapkalar, yüzde 88 oranında saç dökülmesini önlüyor. Neolife Tıp Merkezi’nden Uzman Doktor Nesrin Canpolat tedavinin amacının; temel olarak kafa derisini belli bir dereceye kadar soğutarak damarları daraltmak ve bu yolla kan akımını azaltmak olduğunu belirtiyor.

Kan akımındaki azalmaya bağlı olarak saç foliküllerine ulaşan kemoterapi ilacı miktarı da azalıyor ve saç folikülleri minimum seviyede etkileniyor. Kemoterapi görenlerde normal şartlarda saçlarının tamamen dökülmesi beklenirken, bu yöntem sayesinde dökülme en aza indiriliyor. Böylece kemoterapi gören kişiler peruk, şapka veya başka bir aksesuara ihtiyaç duymadan hayatlarına devam edebiliyor.

Kemo Kep Terapi Sistemi, kişi kemoterapiye başladığında uygulanmaya başlanıyor ve kemoterapi bittikten kısa bir süre sonrasına kadar devam ediyor. Kemo kep kişinin günlük yaşamını etkilemiyor; böylece kişi bu uygulamaya ister evde, ister dışarıda, isterse hastanede devam edebiliyor. Kemo kepin soğukluğu herhangi bir yan etkiye neden olmuyor. Ayrıca kişinin bir sonraki kemoterapiye kadar ekstra bir şey yapmasına gerek kalmadan normal yaşantısına devam etmesine imkan sağlıyor.

- Kemoterapi gören kişilerin maruz kaldığı saç dökülmesini önlemek için üretilmiş olan kepler, 15 yıldır başta İngiltere olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde, Amerika'da Uzak Doğu’da kullanılıyor.

Son Güncelleme: 03.11.2011 16:12
Anahtar Kelimeler:
SağlıkSaçKemoterapiKemoKep
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