Kayıplara İlişkin Belgesel Gösterimi...





Lefkoşa, 14 Kasım 18 : Kıbrıslı ve yabancı gazetecilerin katılımıyla Kıbrıs’taki kayıpların konu edildiği “İhni” (İzler) isimli bir belgeselin gösterini Güney Lefkoşa’da bu akşam gerçekleştirilecek.Fileleftheros gazetesi, “İzler” isimli belgeselin Kıbrıs ve yabancı uyruklu gazetecilerin ve kayıp yakınlarının kayıplar konusundaki görüşlerini aktaran bir yapım olduğunu belirtirken, söz konusu yapımda Şener Levent ve BM’nin bağımsız araştırmacısı, hukukçu Alfred-Maurice de Zayas’ın da görüşlerini dile getirenler arasında yer aldıklarını aktardı.(SB/SEL)