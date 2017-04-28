Güney Kıbrıs:
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28 Nisan 2017 Cuma 10:09

Kayıplara İlişkin Aramalarda Drone

Kayıp Şahıslar Komitesi’ndeki Kıbrıs Rum üyenin bürosunun, kayıpların belirlenmesi çabalarının desteklenmesi veya gömü alanlarının teyit edilmesi amacıyla “Kıbrıs Teknik Üniversitesi” (TEPAK) ile işbirliğine anlaşması imzaladığı belirtildi.

Kayıplara İlişkin Aramalarda Drone
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Lefkoşa, 28 Nisan 17 : Kayıp Şahıslar Komitesi’ndeki Kıbrıs Rum üyenin bürosunun, kayıpların belirlenmesi çabalarının desteklenmesi veya gömü alanlarının teyit edilmesi amacıyla “Kıbrıs Teknik Üniversitesi” (TEPAK) ile işbirliğine anlaşması imzaladığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesine göre, Kayıp Şahıslar Komitesi’ndeki Kıbrıs Rum üye Nestoras Nestoros, gazeteye yaptığı açıklamada, gömü noktalarının tespit edilmesi için  uydular, hava fotoğrafları ve drone’lar da dahil olmak üzere çağdaş teknolojinin kullanılacağını ifade etti.

İmzalanan anlaşmanın gerek Kıbrıslı Türk gerekse Kıbrıs Rum tarafına yardımcı olacağını yazan gazete, işbirliği çerçevesinde, geçmişte toplanan veya gelecekte toplanacak bilgiler ve tanıklıklar temelinde kayıpların olası gömü noktalarının, TEPAK’a gösterileceğini, TEPAK’ın, olguların analiz edilmesini üstleneceğini belirtti.

Gazete TEPAK’ın, olası gömü noktalarında toprak yüzeyinin bozulup bozulmadığını kontrol edeceğini ayrıca tanıklıklar temelinde, hava fotoğrafları veya uyduyla, doğrulanması için gömü noktalarını analiz edeceğini yazdı.

Habere göre TEPAK, üç boyutlu görüntüler oluşturmak için de drone kullanacak.

(FK/HA)

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