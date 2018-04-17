Güney Kıbrıs’ta geleneksel “Kayıplara Sevgi Maratonu” dün başladı.



Alithia gazetesi, bu yıl 33’üncüsü düzenlenecek “Kayıplar Sevgi Maratonu”nun, 20 Nisan’a kadar devam edeceğini yazdı.



Habere göre, etkinlik bu yıl “İnsani acının milliyeti veya dini yok. Kayıpların bulunmasına yardım edin. Bildiğiniz bilgileri Kayıp Şahıslar Komitesi’ne verin” sloganıyla düzenleniyor.



Etkinliğin, “Pan Kıbrıs Kayıplara Sevgi Maratonu Fonu” ile Rum Kayıp Yakınları Komitesi tarafından birlikte organize edildiğini yazan gazete, kayıplar konusundaki son gelişmeler hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla yurt içinde ve dışında çeşitli etkinliklerin yapılacağını belirtti.



Habere göre, Rum Kilisesi Başpiskoposu II.Hrisostomos dün düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, insani bir konu olan kayıplar konusunun 44 yıldır var olduğunu söyledi.



Türkiye’ye yönelik eleştirilerini yineleyerek, Türkiye’nin kayıplar konusuna son verebileceğini ileri süren II.Hrisostomos, Türk ordusunun, hükümetinin ve de Kıbrıslı Türklerin kayıplara ilişkin yeteri kadar bilgi ve veriye sahip olduklarını savundu.



Rum Kayıp Yakınları Komitesi Başkanı Nikos Sergidis ise açıklamasında, 44 yıldır yakınlarına ne olduğunu öğrenme mücadelesi verdiklerini söyledi.



Sergidis, tüm bu yıllardaki çabalarının sonuç vermediğini çünkü Türkiye kanadında bir “sessizlik duvarı” bulduklarını iddia etti.



Sergidis, kayıplarla ilgili olanları öğrenmek için mücadelelerine devam edeceklerini belirtti.



