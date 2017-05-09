Güney Kıbrıs:
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09 Mayıs 2017 Salı 08:56

Kayıplar Konusunda Ahı’den Yardım İstendi

Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun, dün, Amerikan Helen Enstitüsü (AHI) Başkanı Nick Larigakis ve beraberindeki heyetle görüştüğü bildirildi.

Kayıplar Konusunda Ahı'den Yardım İstendi
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Lefkoşa, 9 Mayıs 17 : Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun, dün, Amerikan Helen Enstitüsü (AHI) Başkanı Nick Larigakis ve beraberindeki heyetle görüştüğü bildirildi.

Haravgi gazetesine göre, Fotiu görüşmede ABD’de kayıplar konusunda bilgilendirmelerde bulunulması yönünde koordineli bir çaba başlattıklarını belirtti.

Bu konuda enstitünün, kamuoyunda bir hassasiyet yaratılması ve ABD Hükümeti’nin Türkiye’ye baskı yapması için ABD’deki çeşitli karar alma merkezlerinde temaslarda bulunarak desteğini isteyen Fotiu ayrıca, Türkiye’yi, Türk arşivlerine erişime izin vermek gibi belirli eylemlerde bulunarak, insani bir konu olan kayıplar konusunun çözümü için yapıcı katkılarda bulunmaya da çağırdı.

Larigakis ise kayıplar konusunda her türlü mücadeleyi verecekleri ve Amerikan Kongre üyelerinin Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmesi için çaba gösterecekleri teyidinde bulundu.

(HC/ŞEB)

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