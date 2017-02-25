Kayıplar Konusu…

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin, Kıbrıslı Rum kayıpların kemikleriyle ilgili son dönemde meydana gelen hatanın ardından, Nöroloji ve Genetik Enstitüsü bünyesinde kurulan ve faaliyet gösteren iki toplumlu mekanizmanın 2007–2012 yılları arasında gerçekleştirdiği 334 genetik sonucun yeniden değerlendirilmesi konusunda hareket ettiği haber verildi.

“334 KALINTIYA YAPILAN KİMLİK TESPİTİ YENİDEN KONTROL EDİLİYOR”

“2006’DAN BUGÜNE KADAR 1201 KAZI ÇALIŞMASI, 742 DE KİMLİK TESPİTİ”

Lefkoşa, 25 Şubat 17 : Kayıp Şahıslar Komitesi’nin, Kıbrıslı Rum kayıpların kemikleriyle ilgili son dönemde meydana gelen hatanın ardından, Nöroloji ve Genetik Enstitüsü bünyesinde kurulan ve faaliyet gösteren iki toplumlu mekanizmanın 2007–2012 yılları arasında gerçekleştirdiği 334 genetik sonucun yeniden değerlendirilmesi konusunda hareket ettiği haber verildi.

Politis gazetesi, “334 Kimlik Tespitinde Hata Arıyorlar- Teslim Edilen Kalıntılar Yeniden Kontrol Ediliyor” başlıklarıyla manşete çektiği haberinde, bahse konu dönemde Nöroloji ve Genetik Enstitüsü’nde alınan sonuçların yeniden kontrol edilmeleri amacıyla Kayıp Şahıslar Komitesi’nin şu an işbirliğinde bulunduğu Amerika’daki “BODE” isimli genetik enstitüsüne gönderildiğini kaydetti.

250 sonucun kontrol edildiğini ve bunlardan 70 tanesinin doğru olduğunun teyit edildiğini yazan gazete, geriye kalan 180 sonuçla ilgili olarak ise, ekstra ayrıntılar talep edildiğini yazdı.

Konuyla ilgili “olası hatalara” ilişkin farklı görüşler bulunduğunu da yazan gazete, bazı kişilerin genetik uzmanlarına, bazılarının da komite bünyesindeki antropoloji uzmanlarına işaret etmekte olduklarını ekledi.

Haberine iç sayfadan ise “Bitmek Bilmeyen Dram” başlığıyla yer vermeyi sürdüren gazete, meydana gelen hatanın “Neo Horio” (Minareliköy) bölgesinde tespit edilen bir kayıpla alakalı olduğunu ve bu kişinin ailesine, defnetmeleri için yanlış kemik kalıntıları verildiğini anımsattı.

“2006’DAN BUGÜNE KADAR 1201 KAZI ÇALIŞMASI, 742 DE KİMLİK TESPİTİ”

Öte yandan gazete haberinde, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin resmi web sitesinde yer alan bilgilere de yer verdi ve Komite’nin kurulduğu 2006 yılından bugüne kadar 1201 kazı çalışması, 742 de kimlik tespiti yapıldığını yazdı.

Kayıp kalıntılarına yapılan kimlik tespitlerinin 2012 yılına kadar çift rakamlı olduğunu ve bu rakamın 2014 yılında ise 157 olduğunu yazan gazete, son iki yılda ise kimlik tespiti yapılan kalıntıların sayısında azalma olduğunu ekledi.

(İY/FEZ)

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