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“Kayıplar konusunda Yunanistan’la adli tıp alanında işbirliği gündemde“

Rum Hükümeti’nin, kimlik tespiti yapılan kayıplarla ilgili adli tıp raporu verilmesi amacıyla, başında adli tıp uzmanı Hara Spiliopulu’nun bulunduğu, Atina Ulusal ve Kapodistrian Üniversitesi Adli Tıp ve Toksikoloji Ana Bilim Dalı’yla yakın zamanda bir işbirliği memorandumu imzalanmasının beklendiği haber verildi.

“Kayıplar konusunda Yunanistan’la adli tıp alanında işbirliği gündemde“

Rum Hükümeti’nin, kimlik tespiti yapılan kayıplarla ilgili adli tıp raporu verilmesi amacıyla, başında adli tıp uzmanı Hara Spiliopulu’nun bulunduğu, Atina Ulusal ve Kapodistrian Üniversitesi Adli Tıp ve Toksikoloji Ana Bilim Dalı’yla yakın zamanda bir işbirliği memorandumu imzalanmasının beklendiği haber verildi.

22 Haziran 2018 Cuma 08:47
“Kayıplar konusunda Yunanistan’la adli tıp alanında işbirliği gündemde“

Rum Hükümeti’nin, kimlik tespiti yapılan kayıplarla ilgili adli tıp raporu verilmesi amacıyla, başında adli tıp uzmanı Hara Spiliopulu’nun bulunduğu, Atina Ulusal ve Kapodistrian Üniversitesi Adli Tıp ve Toksikoloji Ana Bilim Dalı’yla yakın zamanda bir işbirliği memorandumu imzalanmasının beklendiği haber verildi.

Politis gazetesi “1974 Suçlarına Işık… Kayıpların Ölüm Sebebi ve Koşullarıyla İlgili Adli Tıp Raporları” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, “elde ettiği bilgilere göre”, Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu’nun gerekli temaslarda bulunduğunu, memorandum üzerinde anlaşma sağlandığını ve önümüzdeki günlerde, Rum Bakanlar Kurulu tarafından buna imza konulmasının onaylanmasının beklendiğini kaydetti.

Gazete, yakın zamana kadar kayıp olan kişilerden bazılarının nasıl öldüğüne dair bariz bulgular ve görgü tanıklıkları olmasına rağmen, bugüne kadar, kayıpların ölüm belgelerinde ölüm sebeplerinin “bilinmiyor” olarak belirtildiğini ifade etti.

Yunanistan’dan adli tıp uzmanı Spiliopulu’nun ekibinin, kazılar sırasında tespit edilen kemiklerin toplandığı Antropoloji Laboratuvarıyla işbirliği yapmasının söz konusu olduğunu ifade eden gazete, gerekli bilimsel incelemelerin yapılacağını ve kişinin ölüm sebebine atıfta bulunacak olan adli tıp raporu verileceğini belirtti.

Gazete, bunun hem Kıbrıslı Rum kayıplar, hem de toplu mezarlarda tespit edilen ve Kıbrıslı Rumlar tarafından öldürülen Kıbrıslı Türk kayıpları ilgilendirdiğini de yazdı.

Kıbrıslı Rumlar veya Kıbrıslı Türkler aleyhinde olası dava açılması konusunun, yetkili makamların gündeminde olduğunu da anımsatan gazete, ancak çoğu durumda yeterli görgü tanıklığı olmadığı gibi bazen hiç tanıklık olmadığını, çünkü görgü tanıklarının hayatlarını kaybettiklerini belirtti.

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Gazeteye göre, bu akşam yayımlanacak olan “Plus” isimli bir programa da konuşan Fotiu, Athalassa Hastanesi’nde tespit edilen ölülerin “hayvanlar gibi gömüldüğünü” de söyledi.

Bunların akıl hastanesinde kalan ve hayatını kaybedenler olduğunu ifade eden Fotiu, bir asker ile personelin ise normal şekilde mezarlığa gömüldüğünü, öte yandan Athalassa ölülerinden, kemikleri tespit edilmeyen iki kişinin eksik olduğunu ekledi.

Gazete “Yalnızca Bir Dişle Cenaze Töreni Yapmak İstiyorlar” ara başlıklı haberinde ise, kayıplar konusunun trajik meselelerinden birinin ise, herhangi bir kişiden yalnızca küçük kemik parçaları tespit edildiği durumlar olduğunu yazdı.

Böyle bir durumun, yalnızca bir dişi bulunabilin bir kayıpla alakalı olduğunu yazan gazete, adli tıp uzmanının bu durumda, bu bulguyla ilgili ölüm belgesi veremediğini kaydetti.

Ailenin ise ölüm belgesi olmadan cenaze yapamadığını yazan gazete, ailenin ise yalnızca bir diş gömecek olsa bile, yetkili makamlardan kendilerine ölüm belgesi verilmesini istediklerini ekledi.

 

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Son Güncelleme: 22.06.2018 11:58
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