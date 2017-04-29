Güney Kıbrıs:
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29 Nisan 2017 Cumartesi 10:11

Kayıp Şahıslar Komitesi Üyeleri New York’a Gidiyor

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıslı Türk üyesi ile Kıbrıslı Rum üyesinin, önümüzdeki hafta New York’a gideceği haber verildi.

Kayıp Şahıslar Komitesi Üyeleri New York'a Gidiyor
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Lefkoşa, 29 Nisan 17 : Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıslı Türk üyesi ile Kıbrıslı Rum üyesinin, önümüzdeki hafta New York’a gideceği haber verildi.

Haravgi gazetesinde yer alan haberde, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin 3’üncü üyesi ile diğer iki üyenin ofislerinden iki görevlinin ise halihazırda New York’taki BM ofislerinde bulunduğu ve BM’nin 1963 ve 1974 dönemleriyle ilgili arşivlerini incelemekte oldukları da ifade edildi.

Habere göre gazeteye konuşan Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıslı Rum üyesi Nestoras Nestoros, BM arşivlerinin 24 Nisan’dan bu yana kendilerine sunulduğunu ve bahse konu üç kişi tarafından 5 Mayıs’a kadar inceleneceklerini dile getirdi.

Nestoros, şu an New York’ta bulunan kendi ofisindeki görevliden aldığı ilk bilgilendirmeye göre, bunun 350 büyük dosyadan ibaret olduğunu söyledi.

Belirsizlik bulunan kayıp davalarıyla ilgili ilk kez Kıbrıslı Türklerle ortak bir veri tabanı olduğunu ifade eden Nestoros, bunun daha fazla araştırma yapılması açısından destek sağlayacağını kaydetti.

New York’ta, bu çalışmaya ek olarak BM yetkilileriyle resmi temaslarda bulunacaklarını da dile getiren Nestoros, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le bir görüşme ayarlanmasını beklediklerini de ifade etti.

Nestoros, Kayıp Şahıslar Komitesi ekiplerinin şu anda çalışmalarını hangi bölgelerde sürdürdüğü sorusu üzerine ise ekiplerin şu an Mağusa, Alsancak-Yeşiltepe, Yunan Alayının Ay. Demet’teki eski karargâhı, “Ay. İrini”, Gökhan’daki askeri bölge, Mehmetçik gölü, St. Hilarion, Minareliköy ve Athalassa bölgelerinde çalıştığını ekledi.

(İY/GÜL)

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