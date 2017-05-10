Güney Kıbrıs:
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10 Mayıs 2017 Çarşamba 11:10

Kayıp Rmmo Askeri Geri Döndü

Birliğinden eve gitmek üzere izin alan ancak KKTC’ye gelerek, Ercan Havaalanı’ndan İstanbul’a gittiği kaydedilen 19 yaşındaki RMMO askerinin, takımını kupa final maçını izlemek üzere Yunanistan’a gittiği ve pazartesi gecesi Güney Kıbrıs’a geri döndüğü haber verildi.

Kayıp Rmmo Askeri Geri Döndü
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YUNANİSTAN’A KUPA FİNAL MAÇI İZLEMEYE GİTMİŞ

Lefkoşa, 10 Mayıs 17 (.): Birliğinden eve gitmek üzere izin alan ancak KKTC’ye gelerek, Ercan Havaalanı’ndan İstanbul’a gittiği kaydedilen 19 yaşındaki RMMO askerinin, takımını kupa final maçını izlemek üzere Yunanistan’a gittiği ve pazartesi gecesi Güney Kıbrıs’a geri döndüğü haber verildi.

Fileleftheros ve Simerini’nin haberine göre, RMMO askeri pazar gecesi Selanik’ten Baf Havaalanı’na ulaştı.

Rum polisine verdiği ifadeye göre, birliğinden yurtdışına çıkış izni alamayacağı için kupa final maçını izlemek üzere KKTC’ye geçip, Ercan Havaalanı’ndan İstanbul’a, oradan da Atina’ya geçen asker, maçın ardından Selanik üzerinden Güney Kıbrıs’a döndü.

(ŞA/FEZ)

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