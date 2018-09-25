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Kayıp Yakınlarına, Kayıp Kişilerin Kemik Kalıntılarının Yanı Sıra Adli Tıp Raporu Da Verilecek

Kayıp Yakınlarına, Kayıp Kişilerin Kemik Kalıntılarının Yanı Sıra Adli Tıp Raporu Da Verilecek

25 Eylül 2018 Salı 09:06
Kayıp Yakınlarına, Kayıp Kişilerin Kemik Kalıntılarının Yanı Sıra Adli Tıp Raporu Da Verilecek

Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, kayıp yakınlarının talebi üzerine, kimlik tespiti yapılmış kişilere ait kalıntıların yanı sıra adli tıp raporunun da verileceğini açıkladı.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun, Rum Yönetimi ile “Millî ve Kapodistrias Atina Üniversitesi” arasında, DNA yöntemiyle tanımlanan kayıpların ve savaşta hayatını kaybedenlerin kalıntıları ya da kalıntılarının bir bölümü üzerinde adli antropolojik ve adli tıp araştırmaları-muayenesi  yapılması konusunda dün imzalanan anlaşmanın ardından yapmış olduğu açıklamalara yer verdiler.

Habere göre Fotiu, hükümetin, mutlak şeffaflıkla ilgili politikası çerçevesinde ve kayıp yakınlarının talebi üzerine, kimlik tespiti yapılmış kişilerin kalıntıları ile birlikte adli tıp raporunun da verileceğini açıkladı. 

Fileleftheros gazetesine göre söz konusu anlaşma, Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu ile Millî ve Kapodistrias Atina Üniversitesi Adli Tıp Bölümü yetkilisi Hara Spiliopavlu arasında imzalandı.

Habere göre Fotiu, kayıp ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının, yakınlarının gerçek ve ölüm koşulları hakkında bilgi edinme hakkına sahip olduğunu söyledi.

Fotiu,  hükümetin, mutlak şeffaflıkla ilgili politikası çerçevesinde ve kayıp yakınlarının talebi üzerine, ailelere, kimlik tespiti yapılmış kişilerin kalıntıları ile birlikte, her kaybın ölüm nedenini ve ölüm koşullarından bahseden  adli tıp raporunun da verileceğini açıkladı.

Fotiu, adli tıp raporunun, ailenin konuyla ilgili talebinin ardından hazırlanıp verileceğini belirtti.

Hükümetin, bilimsel süreçlerin gerçekleştirilmesi ve adli tıp raporlarının hazırlanması için Millî ve Kapodistrias Atina Üniversitesi ile anlaşma imzaladığını belirten Fotiu, adli tıp incelemelerinin, Güney Lefkoşa’ya bağlı Engomi semtindeki Antropoloji Atölyesi’nde gerçekleştirileceğini ifade etti.

Fotiu, ayrıca adli tıp raporlarının Kıbrıslı Rumlar ve Yunan kayıp ile hayatını kaybedenlerle ilgili olduğunu da söyledi.

Habere göre Fotiu, kayıplarla ilgili olarak ise; 2018 yılı içerisinde yaklaşık 10 kaybın, 2017 yılında ise 49  kaybın bulunduğunu söyledi.   

Millî ve Kapodistrias Atina Üniversitesi Adli Tıp Bölümü yetkilisi Hara Spiliopavlu ise açıklamasında, üniversitenin üstlendiği görevi “son derece onurlu” olarak niteleyerek, bilimin gerektirdiği her şeyi yapacakları teyidinde bulundu.

Gazete anlaşma çerçevesinde, 12 ay içerisinde 100 kadar adli incelemenin gerçekleştirilebileceğini  yazdı.

Son Güncelleme: 25.09.2018 12:24
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