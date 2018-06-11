Kayıp Şahıslar Komitesi’nin görevinin 2023’te sona ermesi öngörülüyor

Kıbrıs’taki kayıpların tespiti çalışmalarını yürüten Kayıp Şahıslar Komitesi’nin özellikle kayıpları tespit etme amacıyla kazılar gerçekleştirme görevinin 2023 yılına kadar sona ermesinin öngörüldüğü iddia edildi.

Politis gazetesi, “Kayıp Şahıslar Komitesi İçin 5 Yıl – Komitenin İşleyişi Konusunda Geri Sayım Başladı” başlığı altında verdiği haberinde, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) ömrünün beş yıllık bir süre zarfında sonlanacağını iddia etti.

Gazete, diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, 12 yıldır faaliyette bulunan Kayıp Şahıslar Komitesi’nin misyonunun, özellikle kazılar kısmının, tüm kayıpların tespiti hedefine ulaşılamadan, beş yıllık bir zaman zarfında sona ereceğini öne sürdü.

Kıbrıs’taki kayıpların sayısının 2 bin 2 olduğunu ve bugüne kadar bu rakamın yüzde 60’ına denk gelecek şekilde bin 218 kişinin kalıntılarına ulaşıldığını vurgulayan gazete, ulaşılan kayıp kalıntıları sayısının her geçen yıl azaldığını yazdı. 2017 yılında 49 kişiye ulaşılırken bu yılın ilk beş ayındaki çalışmaların sadece 8 kişini kalıntılarına ulaşılmasıyla sonuçlandığı kaydedildi.

Gazete, bir diğer haberinde, Rum Başkanlık Sarayı İnsani Konular Komiseri Fotis Fotiu’nun dün gerçekleştirilen bir etkinlikte kayıplar konusuna değindiğini ve kayıpların akıbetlerinin tespiti mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini söylediğini yazdı.

Habere göre, Fotiu, yaklaşık 850 kişinin hala kayıp olduğunu belirterek, kayıpların akıbetlerinin aydınlanmasına yardımcı olmadığı gerekçesiyle Türkiye’yi yönelik suçlamalarını yineledi.

Fotiu ayrıca, KKTC’de tespit edilen kayıpların sayısının günden güne azaldığını da belirtti.