banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93587
ALTIN
187.827
DOLAR
4.5045
STERLİN
6.0518
EURO
5.3207
Acil kan aranıyor
ACİL KAN ARANIYOR
Lefke’ye ateş düştü
LEFKE'YE ATEŞ DÜŞTÜ
Lefkoşa satıcı olduğumu bilir
LEFKOŞA SATIÇI OLDUĞUMU BİLİR
Araçda ve üzerinde uyuşturucu bulundu
ARAÇDA VE ÜZERİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU
banner282
Flaş Haber
Acil kan aranıyor
Kapat

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin görevinin 2023’te sona ermesi öngörülüyor

Kıbrıs’taki kayıpların tespiti çalışmalarını yürüten Kayıp Şahıslar Komitesi’nin özellikle kayıpları tespit etme amacıyla kazılar gerçekleştirme görevinin 2023 yılına kadar sona ermesinin öngörüldüğü iddia edildi.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin görevinin 2023’te sona ermesi öngörülüyor

Kıbrıs’taki kayıpların tespiti çalışmalarını yürüten Kayıp Şahıslar Komitesi’nin özellikle kayıpları tespit etme amacıyla kazılar gerçekleştirme görevinin 2023 yılına kadar sona ermesinin öngörüldüğü iddia edildi.

11 Haziran 2018 Pazartesi 08:03
Kayıp Şahıslar Komitesi’nin görevinin 2023’te sona ermesi öngörülüyor

Kıbrıs’taki kayıpların tespiti çalışmalarını yürüten Kayıp Şahıslar Komitesi’nin özellikle kayıpları tespit etme amacıyla kazılar gerçekleştirme görevinin 2023 yılına kadar sona ermesinin öngörüldüğü iddia edildi.

Politis gazetesi, “Kayıp Şahıslar Komitesi İçin 5 Yıl – Komitenin İşleyişi Konusunda Geri Sayım Başladı” başlığı altında verdiği haberinde, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) ömrünün beş yıllık bir süre zarfında sonlanacağını iddia etti.

Gazete, diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, 12 yıldır faaliyette bulunan Kayıp Şahıslar Komitesi’nin misyonunun, özellikle kazılar kısmının, tüm kayıpların tespiti hedefine ulaşılamadan, beş yıllık bir zaman zarfında sona ereceğini öne sürdü.

Kıbrıs’taki kayıpların sayısının 2 bin 2 olduğunu ve bugüne kadar bu rakamın yüzde 60’ına denk gelecek şekilde bin 218 kişinin kalıntılarına ulaşıldığını vurgulayan gazete, ulaşılan kayıp kalıntıları sayısının her geçen yıl azaldığını yazdı. 2017 yılında 49 kişiye ulaşılırken bu yılın ilk beş ayındaki çalışmaların sadece 8 kişini kalıntılarına ulaşılmasıyla sonuçlandığı kaydedildi.

banner277
FOTİU

Gazete, bir diğer haberinde, Rum Başkanlık Sarayı İnsani Konular Komiseri Fotis Fotiu’nun dün gerçekleştirilen bir etkinlikte kayıplar konusuna değindiğini ve kayıpların akıbetlerinin tespiti mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini söylediğini yazdı.

Habere göre, Fotiu, yaklaşık 850 kişinin hala kayıp olduğunu belirterek, kayıpların akıbetlerinin aydınlanmasına yardımcı olmadığı gerekçesiyle Türkiye’yi yönelik suçlamalarını yineledi.

Fotiu ayrıca, KKTC’de tespit edilen kayıpların sayısının günden güne azaldığını da belirtti.

banner288
Son Güncelleme: 11.06.2018 11:13
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Sınır Kapıları İçin Gümrük Personeli Alımı Hazırlığı Yapılıyor,,,
Yeni Sınır Kapıları İçin Gümrük Personeli Alımı Hazırlığı Yapılıyor,,,
Rum Hükümeti İle Muhalefet Arasında Kıbrıs Sorununda Görüş Ayrılığı!
Rum Hükümeti İle Muhalefet Arasında Kıbrıs Sorununda Görüş Ayrılığı!
Baf’taki İbrahim Hanı Doğru Değerlendirilemedi!
Baf’taki İbrahim Hanı Doğru Değerlendirilemedi!
Güney Kıbrıs’ın adı ABD’de para aklama davasında geçiyor...
Güney Kıbrıs’ın adı ABD’de para aklama davasında geçiyor...
Limasol’da iki faklı operasyonda mühimmat bulundu
Limasol’da iki faklı operasyonda mühimmat bulundu
İki toplumlu barış yürüyüşü
İki toplumlu barış yürüyüşü
St. Barnabas’ta ayin düzenlendi
St. Barnabas’ta ayin düzenlendi
Hristiana Erotokritu, DİKO Başkan Vekili
Hristiana Erotokritu, DİKO Başkan Vekili
Mathew Kıdd’in Kıbrıs sorunu açıklamaları
Mathew Kıdd’in Kıbrıs sorunu açıklamaları
St Barnabas’ta ayin
St Barnabas’ta ayin

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim