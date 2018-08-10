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Kayıp Şahıslar Komitesi “Taktik Değiştiriyor” İddiası

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) Kıbrıs’taki kayıpları bulma çabalarının geçmişteki kadar iyi sonuç vermediği ve komitenin “taktik değiştirme yoluna gideceği” iddia edildi.

Kayıp Şahıslar Komitesi “Taktik Değiştiriyor” İddiası

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) Kıbrıs’taki kayıpları bulma çabalarının geçmişteki kadar iyi sonuç vermediği ve komitenin “taktik değiştirme yoluna gideceği” iddia edildi.

10 Ağustos 2018 Cuma 07:18
Kayıp Şahıslar Komitesi “Taktik Değiştiriyor” İddiası

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) Kıbrıs’taki kayıpları bulma çabalarının geçmişteki kadar iyi sonuç vermediği ve komitenin “taktik değiştirme yoluna gideceği” iddia edildi.
Fileleftheros gazetesi: “KŞK Taktik Değiştiriyor – Nestoros: Eylülden İtibaren Daha İyi Sonuçlar” başlıkları altında verdiği haberinde, Kıbrıs’taki kayıpların bulunması çalışmalarını yürüten Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) bu çalışmalarına ilişkin 31 Temmuz tarihinde bir rapor yayınladığını belirtirken, Komite’nin, çalışmalarının eski verimliliğini ve sonuç getiriciliğini yitirdiği için taktik değiştirme yoluna gideceğini iddia etti.
Gazete, KŞK’nın bugüne kadarki çalışmalarını bilgi edinme felsefesine dayandırdığını ve kayıplara ilişkin elde ettiği ihbar ve bilgiler ışığında hareket ettiğini belirtirken, ancak son yıllarda elde edilen bilgilerin sayısında ve doğruluğunda azalmalar yaşandığını yazdı.
Gazete, KŞK’nın Kıbrıslı Rum Üyesi Nestoras Nestoros’un gazeteye yaptığı açıklamada, Komitenin çalışmalarının Eylül ayından itibaren daha iyi sonuçlar getireceğini umut ettiğini belirttiğini ancak ayrıntıya girmekten kaçındığını yazdı.
Habere göre Nestoros, KŞK’nın çalışma şeklinde birçok şeyin değişeceğini belirterek şunları söyledi: “Çalışma şeklimizi değiştirdik. Hem araştırma hem de kazılar konusunda farklı bir yaklaşım mevcut. Kazılar konusunda da iyileşme olacak.”
Gazete, Nestoros’un bu açıklamasına ilişkin ayrıntıların Eylül ayında netleşeceğini belirttiği haberinde, KŞK tarafından 31 Temmuz tarihine kadarki çalışmalara dair açıklanan raporda yer alan bilgilere de ayrıntılarıyla yer verdi.
Habere göre KŞK’nın raporunda özetle, 2018 yılına kadarki sürede, kayıplar listesinde yer alan 2 bin 2 kişinin bin 211 tanesinin kalıntılarına ulaşıldığı, 889’unun ise kimlik tespitlerinin yapıldığını vurgulandı.
Aileleri tarafından öldükleri bilinen ancak nerede gömülü oldukları bilinmeyen ve kazılarla kalıntılarına ulaşılan 148 kişinin bu listede yer almadıkları vurgulanan raporda, 2018 yılında 32 kaybın kimlik tespitinin yapıldığı ifade edildi.
 


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Son Güncelleme: 10.08.2018 10:20
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