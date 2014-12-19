Kayıp Şahıslar Komitesi Basın Toplantısı

Kayıp Şahıslar Komitesi üyelerinin dün ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde düzenlediği basın toplantısı Rum gazetelerinde de geniş şekilde yer aldı.

Politis gazetesi konuya ilişkin haberini: “İfade Verme Yönünde Çağrı – Komite Üçüncü Üyesi: Taşıma ‘İkinci Suç’” başlıkları altında verdi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “Türkiye’de Gömülü Kayıp Var Mı? – Kayıp Şahıslar Komitesi İle Kayıp Yakınları Arasında Görüş Ayrılığı”.

Haravgi: “Aşşia’lılar (Paşaköy) Küçük Kemik Kalıntıları Teslim Alıyorlar”.