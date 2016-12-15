“Kayıp Kazılarının Son Yıllardaki Başarısı Yüzde 11”

Kıbrıs’taki kayıp kazılarının başarısının son yıllarda yüzde 11’de kaldığı, bunun sebebinin ise bilgi verebilecek kişilerin ya hayatta olmaması ya da konuşmamaları olduğu iddia edildi.

Kıbrıs’taki kayıp kazılarının başarısının son yıllarda yüzde 11’de kaldığı, bunun sebebinin ise bilgi verebilecek kişilerin ya hayatta olmaması ya da konuşmamaları olduğu iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum “Kayıp ve Esir Yakınları Komitesi’nin” dün gerçekleştirilen genel toplantısında yüz üyeden oluşan “danışma kurulu” tarafından yayınlanan bildiride, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e, kayıpların bulunması konusundaki çabaların yoğunlaştırma çağrısında bulunulduğunu yazdı.

Gazete, bildiride ayrıca, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin en üst düzeyde verimli olabilmesi için elinde geleni yapması yönünde Anastasiadis’e çağrı yapıldığını belirtirken, Komite Başkanı Nikos Sergidis’in ise toplantı çerçevesinde yaptığı konuşmada, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin son birkaç yıllık faaliyetleri çerçevesinde ulaştığı sonucun, kayıpların ancak yüzde 11’inin bulunması olduğunu vurguladığını yazdı.

Bugüne kadar, 580’i Kıbrıslı Rum ve 184’ü Kıbrıslı Türk olmak üzere toplam 764 kaybın naaşlarına ulaşıldığını ifade eden Sergidis, bu rakamın Kayıp Şahıslar Komitesi’nin on yıllık faaliyetleri çerçevesinde çok verimsiz olduğu değerlendirmesinde de bulundu.

Sergidis, bulunan kayıp sayısının bu düzeyde olmasının başlıca sebebinin ise, kayıpların gömülü oldukları yerleri bilenlerin ya ölmüş olmaları ya da konuşmamaları olduğunu sözlerine ekledi.