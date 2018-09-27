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Kayıp Kazıları Sürüyor

Kayıp Kazıları Sürüyor

27 Eylül 2018 Perşembe 09:09
Kayıp Kazıları Sürüyor

GİRNE VE SERDARLI’DA YENİ KAZILAR  


 Kayıp Şahılar Komitesi’nin, kayıpların bulunmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesindeki programında Girne ve “Çatoz” (Serdarlı) kazılarının bulunduğu bildirildi. 

Haravgi gazetesi, Girne’deki kazıların bugün başlayacağını, Serdarlı’daki kazıların ise Salı günü başladığını belirtti. 

Serdarlı’da 1974 yılında kayıp olan ve bir kuyu içerisinde olduğuna dair bilgilerin bulunduğu 10-15 Kıbrıslı Rum’un arandığını kaydeden gazete, Girne’deki kazı yerinin ise, “G.S Praksandros” stadı (20 Temmuz Stadı) yakınlarında bulunduğunu belirterek, kazı yerinin, Kıbrıslı Türkler tarafından gösterildiğini iddia etti. 

Bölgede geçmişte kablo döşenmesi sırasında yapılan çalışmalarda kemik kalıntılarına rastlandığını aktaran gazete, olası kazı yerinin, kaldırımın altında bulunduğunu ileri sürdü.  

Haberde, Kayıp Şahıslar Komitesi kazı ekiplerinin Rum tarafında Strovolos, “Katokopia” (Zümrütköy), “Arsos”  (Yiğitler) ve Lefkoşa’nın Türk tarafında çalıştığını aktaran gazete, ekiplerin henüz bir kayıp kalıntısına ulaşamadığını kaydetti. 

2018 yılında askeri bölgelerde yapılan kazılarda, “Voni”de  (Gökhan) 5 kayba ait olduğu düşünülen kalıntıların saptandığını belirten gazete, “Dikomo” (Dikmen), “Asomatos” (Özhan) ve “Kira”da (Mevlevi) yapılan kazılarda ise bir sonuç elde edilmediğini belirtti.

Habere göre, bugüne kadar kayıp olan 805 Kıbrıslı Rum ve 241 Kıbrıslı Türk’ün kimlik tespitleri yapıldı. 

“5 KAYIP AİLESİ YAKINLARININ KALINTILARINI TESLİM ALMAYI REDDEDİYOR”

Fileleftheros gazetesi ise Yunanistan’dan 5 ailenin, çocuklarının kemik kalıntılarını teslim almayı reddettiğini yazdı. 

Kemik kalıntılarının, Lefkoşa Rum kesiminde “Engomi”de (İncirli) Rum Yönetimi’ne ait laboratuarda bulunduğunu aktaran gazete, söz konusu laboratuarın, Kayıp Şahıslar Komitesi Antropoloji Laboratuarıyla bir bağlantısının bulunmadığını kaydetti. 

Gazete, haberin devamında, Rum Meclisi’ndeki “Göçmenler ve Kayıplar Komitesi” toplantısında Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Rum üyesi Nestoras Nestoros’un verdiği bilgilere yer verdi. 

Habere göre, Nestoros, Engomi’deki laboratuarda, içerisinde kemik kalıntılarının olduğu 50-60 kutunun bulunduğunu belirterek, bu kalıntıların bazılarının, Yunan kayıplara ait olduğuna inanıldığından ve bu yönde kimlik tespitinin yapılması gerektiğinden bahsetti.

Nestoros’un, Rum Nöroloji ve Genetik Enstitüsü’nün elindeki verilere ulaşmak istemesinin sebeplerinden birinin de bu olduğunu kaydeden gazete, enstitüsünün, başvuru Rum Başkanlığı aracılığıyla yapılmış olmasına rağmen bunu reddettiğini belirtti. 

Gazete, ilgili mektubun geçen Şubat ayında gönderildiğini ve kişisel temasların da olduğunu ancak hiçbir sonuç alınamadığını aktardı. 

Habere göre, kayıp yakınları, enstitünün genetik ve diğer malzemeleri vermemesinin, hatalı kimlik tespitlerinin 14’ten fazla olduğunun saptanması korkusundan kaynaklandığını savunuyor. 

Üzerinde şüphelerin olduğu 324 kimlik tespitinden 246’sının teyit edildiğini, yani bir sorunun olmadığını; 78’inin ise hala incelenmekte olduğunu kaydeden gazete, enstitünün destekleyicilerinin hatalı kimlik tespitlerinin Yunan askerlerine ait olup, 1979 ve 1981 kazılarından sonra bozulmaması için ilaçlanan kemik kalıntılarıyla ilgili olduğunu belirttiğini aktardı.

Haberde, geçmişte Yunan ailelere yanlış kemik kalıntılarının verildiği ve bu kalıntıların geri istendiğini aktaran gazete, ailelerden bazılarının bunları geri verdiğini, bazılarınsa bunu yapmayı reddettiğini anımsattı. 

Gazete, bazı ailelerin, kendilerine verilen kemik kalıntılarını, kendi çocuklarına ait olmayabileceği şüphesiyle teslim almayı reddettiğini kaydetti. 
 


Son Güncelleme: 27.09.2018 12:19
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