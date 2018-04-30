Katillerin kavgası!

Güney’deki çifte cinayette tutuklanan kardeşler birbirlerini suçlamaya başladılar…

Güney Kıbrıs’ta Lefkoşa’nın Strovolo semtinde bir çiftin öldürülmesi olayının zanlısı olarak tutuklanan 33 yaşındaki Lozos Conis ile üvey kardeşi 23 yaşındaki Leftheris Solomu’nun, cinayeti kimin işlediği konusunda birbirlerine suçlamalar yönelttikleri belirtildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Strovolo’da, 19 Nisan tarihinde, Yorgos Hacıyeorgiu ve Dinas Sergiu çifti cinayetinde tutuklanan Conis ile Solomu’nun verdikleri ifadeler neticesinde cinayeti kimin işlediği konusunda birbirlerine suçlamalarda bulunduklarını yazdı.

Habere göre, Conis, üvey kardeşinin çiftin odasından çıktığında ikisini de öldürdüğünü, kendisine söylediğini belirtti. Solomu ise ifadesinde kardeşinin yalan söylediğini ve cinayeti Conis’in işlediğini söyledi.

Gazete haberinde, Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’ne dün çıkarılan Solomu, Conis ve Conis’in kız arkadaşı Sara Sians hakkında 8 gün tutukluluk emrinin verildiği yazıldı.

Diğer cinayetin zanlısına da 8 gün tutukluluk

Alithia ve diğer gazeteler Güney Lefkoşa’daki Eğlence semtinde, 23 Nisan tarihinde işlenen bir başka cinayet olayında zanlı olarak tutuklanan 29 yaşındaki kişinin dün Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığını ve hakkında 8 gün tutukluluk emri verildiğini yazdı.

Eğlence’de meydana gelen cinayette 80 yaşındaki kadın öldürülmüştü.