Kathimerini Gazetesinin Anketi

RUMLAR SUÇLARIN TEMELİNDE UYUŞTURUCUNUN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR





Kathimerini gazetesi hesabına gerçekleştirilen bir ankete göre, Rumların yüzde 79’unun, işlenen suçların kökünde, uyuşturucunun olduğunu düşündüğü ifade edildi.





Ankete göre, Rumların yüzde 70’inin ekonomik krizin girdabında bulunduklarını düşündüğünü yazan gazete, Rum toplumunun bu hususta bölünmüş olduğunu ve Rumların yüzde 43’ünün bununla yaşamını sürdürmeyi becerebildiğini söylerken, yüzde 57’sinin ise bununla zor başa çıktığını veya başa çıkamadığını söylediğini kaydetti.





Kurumların reddedilmesinin trajik boyutlar aldığını da belirten gazete, Rum Merkez Bankası’na kuşkuyla bakanların oranının ise yüzde 88 olduğunu ifade etti.





Rumların yüzde 39’ununun Başsavcıya, yüzde 56’ısının da Sayıştay Başkanı’na güvendiğini kaydeden gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ise “Kıbrıs sorunu haricinde”, büyük oranda benimsendiğini aktardı.





Rum siyasiler arasında en popüler olan kişinin Ekologlar Hareketinden Yorgos Perdikis olduğunu kaydeden gazete, Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas’ın ise son sırada olduğunu ekledi.





