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Kasulidis’ten Ab Yüksek Temsilcisi Aracılığıyla Türkiye’ye Mesaj

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, dün Brüksel’de görüştüğü AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherin’den, ilk ziyaretini önümüzdeki hafta gerçekleştireceği Türkiye’ye mesaj götürmesini istediği haber verildi.

Kasulidis’ten Ab Yüksek Temsilcisi Aracılığıyla Türkiye’ye Mesaj

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, dün Brüksel’de görüştüğü AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherin’den, ilk ziyaretini önümüzdeki hafta gerçekleştireceği Türkiye’ye mesaj götürmesini istediği haber verildi.

03 Aralık 2014 Çarşamba 09:01
Kasulidis’ten Ab Yüksek Temsilcisi Aracılığıyla Türkiye’ye Mesaj
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“BARBAROS’U VE BERABERİNDEKİ GEMİLERİ GERİ DÖNMEMEK ÜZERE DOĞU AKDENİZ’DEN ÇEKMEYİ TAAHHÜT ET”

IŞİD’E KARŞI KOALİSYON ÜLKELERİ DIŞİŞLERİ BAKANLARI’NIN GÖRÜŞMESİNE KASULİDİS DE KATILIYOR

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, dün Brüksel’de görüştüğü AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherin’den, ilk ziyaretini önümüzdeki hafta gerçekleştireceği Türkiye’ye mesaj götürmesini istediği haber verildi.

Fileleftheros; “Ankara’ya MEB’le İlgili Mesaj... Götürecek Olan AB Yüksek Temsilcisi ve Hedef Müzakerelerin Yeniden Başlaması” başlığıyla yansıttığı Brüksel çıkışlı haberinde, Kasulidis’in Mogherin’den Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine son vermesi ve müzakerelerin yeniden başlaması konusunu iletmesini istediğini yazdı.

Gazeteye göre Kasulidis, Brüksel’de dün görüştüğü Mogherin’e Rum yönetiminin müzakere masasına geri dönmesi için Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine son vermesi ve Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi ile ona eşlik eden gemilerin geri dönmemek üzere bölgeden ayrılacağının teyit edilmesinin şart olduğunu söyledi.

Gazetecilerin sorusu üzerine Mogherin, AB’nin Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleriyle ilgili tutumunun değişmediğini söylediğine işaret eden gazete, Kasulidis’in Mogherin ile görüşmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptığını belirtti.

Habere göre Kasulidis, Doğu Akdeniz’deki Türk faaliyetleri ve Kıbrıs müzakerelerinin askıya alınmasıyla ilgili “izahatta” bulunduğu Mogherin’e Güney Kıbrıs-Yunanistan-Mısır ve Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail üçlü işbirliklerinin hedefini de anlattı.

Kasulidis-Mogherin görüşmesinde, AB-NATO işbirliği, gelecek Şubat ayında yapılacak Dış Konular Konseyi toplantısı çerçevesinde Lübnan Dışişleri Bakanı Gebran Bassil’in de hazır bulunacağı “Lühbnan’ın Dostları” isimli çalışmanın da gündeme geldiğini yazan gazete, Kasulidis’in Güney Kıbrıs’a davet ettiği Mogherin’in daveti kabul ettiğini belirtti.

IŞİD’E KARŞI KOALİSYON ÜLKELERİ DIŞİŞLERİ BAKANLARI’NIN GÖRÜŞMESİNE KASULİDİS DE KATILIYOR

Öte yandan Politis; “Kıbrıs da Oyunda... Kasulidis İslam Devleti İçin NATO Merkezinde” başlıklı Brüksel çıkışlı haberinde, Kasulidis’in koalisyon ülkeleri dışişleri bakanlarının koordinasyon toplantısına katılmasıyla Güney Kıbrıs’ın “Irak Şam İslam Devleti” (IŞİD) isimli örgüte karşı ittifaka bir adım daha yaklaştığını yazdı.

Gazete, NATO’nun Brüksel’deki merkezinde bugün gerçekleştirilecek koalisyon ülkeleri dışişleri bakanları toplantısına ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin de katılacağını haberine ekledi.

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