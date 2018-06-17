Kasulidis, Yunanistan İle Makedonya Arasındaki Anlaşma Ve Kıbrıs Sorununa İlişkin Görüşlerini Aktardı

Lefkoşa, 17 Haziran 18: Rum eski Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Yunanistan ile Makedonya arasında yaşanan “isim sorunu” hakkında iki ülke arasında varılan anlaşma ve Kıbrıs sorununa ilişkin görüşlerini dile getirdi.Alithia gazetesinde yer alan söyleşisinde Kasulidis, Yunanistan ile Makedonya arasında “isim sorunu” konusunda varılan anlaşmanın olumlu bir gelişme olduğunu belirtirken, Kıbrıs sorununa ilişkin olarak ise, her uluslararası sorunda olduğu gibi Kıbrıs sorununda da “kazan - kazan” ilkesinin var olmasının koşul olduğunu vurguladı.Makedonya sorunu ile Kıbrıs sorununun birbirinden tamamen farklı sorunlar olduğunu kaydeden Kasulidis, Kıbrıs sorununda karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm için her iki taraf için de fayda sağlayacak bir anlaşmanın yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.(SB/SEL)