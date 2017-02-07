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07 Şubat 2017 Salı 09:21

Kasulidis Yabancı Mevkidaşlarına Kıbrıs Sorununu Anlattı

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, yabancı mevkidaşlarına Kıbrıs sorunundaki gelişmeler, Kıbrıs’la ilgili konferans, AB’nin rolü ve Türkiye’nin çözümden sonra Türk vatandaşlarına dört özgürlük verilmesi isteğiyle ilgili bilgiler verdi.

Kasulidis Yabancı Mevkidaşlarına Kıbrıs Sorununu Anlattı
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Lefkoşa, 7 Şubat 17 : Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, yabancı mevkidaşlarına Kıbrıs sorunundaki gelişmeler, Kıbrıs’la ilgili konferans, AB’nin rolü ve Türkiye’nin çözümden sonra Türk vatandaşlarına dört özgürlük verilmesi isteğiyle ilgili bilgiler verdi.

Alithia gazetesine göre Avrupa Birliği Dışişleri Konseyi’nde konuşan Kasulidis, Kıbrıs’la ilgili konferans gelişmelerini anlattıktan sonra güvenlik ve garantiler konusunda karşılıklı kabul edilebilir bir çözümün olması için AB’nin konferansta oynaması gereken rolüne vurgu yaptı.

Türkiye’nin dört özgürlük isteği hakkında da konuşan Kasulidis, birleşik piyasa ve işgücü hareketliliği karşısındaki böyle bir isteğin önemine işaret ederek, bunun er ya da geç bütün AB üyelerini etkileyeceğini savundu.

Habere göre AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ise üye ülkeler adına konuşarak konunun takiplerinde olacağını ifade etti.

Fileleftheros gazetesi ise bilgilere göre Komisyon’un, ilk bakışta, Türk talebinin yerine getirilmesi konusunda, yaratılacak emsal nedeniyle sorunlar gördüğünü belirtti.

Gazete ayrıca meselenin kurumun Hukuk Dairesi tarafından da inceleneceğini kaydetti.

(HC/HA)

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