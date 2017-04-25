Güney Kıbrıs:
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25 Nisan 2017 Salı 10:03

Kasulidis: “türkiye İdam Cezası Konusunda Avrupa Değerlerine Saygı Göstermeli”

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Türkiye’nin, özellikle de idam cezası konusunda, Avrupa Konseyi’nin ilke ve değerlerine saygı göstermesinin önemine dikkat çekti.

Kasulidis: 'türkiye İdam Cezası Konusunda Avrupa Değerlerine Saygı Göstermeli”
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Lefkoşa, 25 Nisan 17: Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Türkiye’nin, özellikle de idam cezası konusunda, Avrupa Konseyi’nin ilke ve değerlerine saygı göstermesinin önemine dikkat çekti.

Haravgi gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, Türkiye’nin Avrupa Konseyi’nin özellikle idam cezası ve bağımsız yargı konusundaki ilke ve değerlerine saygı göstermesinin önemine dikkat çektiğini yazdı.

Habere göre Kasulidis yaptığı açıklamada, Türkiye’de 16 Nisan’da gerçekleştirilen referandumun Türkiye içinde ve dışında birçok tepkiye sebep olduğunu iddia ederek, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland’ın “Türk makamlarına referandum sonrasında dikkatli adımlarla ilerlemesi çağrısına katıldığını” ifade etti.

MİLLİYET’E RÖPORTAJ

Öte yandan gazeteler, Kasulidis’in Milliyet gazetesine yaptığı açıklamalara da geniş yer verdiler.

Haravgi gazetesi konuya ilişkin haberini: “Kasulidis’in Müzakerelere İlişkin Hayal Kırıklığı – Barbaros’un Türk Sahillerine İlerlediği Bilgisi” başlığı altında verdi.

“KAVRAMLARDA İLERLEME” İDDİASI

Gazete ayrıca, Kıbrıs Türk ve Rum müzakerecilerin birkaç gündür yaptıkları görüşmelerde “kavramlar ve içeriklerini netleştirme konusunda ilerleme kaydettiklerini” iddia etti.

Haberde “bugüne kadar taraflarca farklı yorumlanan kavramlarda” sağlanan ilerlemeden bahsedilirken, diğer yandan da Türkiye’nin sismik araştırma gemisi Barbaros Hayrettin Paşa’nın “Kıbrıs sahillerinden uzaklaşmaya ve Türk sahillerine yönelmeye başladığı” iddiasında da bulundu.

Diğer gazeteler ise Kasulidis’in Milliyet gazetesine açıklamalarını ise şu başlıklarla yansıttı:

Fileleftheros: “Kasulidis: ‘Meclisin Enosis Kararı Yanlış’”.

Alithia: “Kasulidis’in Milliyet’e Söyleşisi: ‘Müzakerelerden Ötürü Hayal Kırıklığı İçerisindeyim”.

Politis: “Kasulidis: ‘Açıklamalar Ortamı Zehirledi’”.

(SB/ŞEB)

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