Güney Kıbrıs:
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31 Temmuz 2017 Pazartesi 08:46

Kasulidis’in Doğal Gaz Açıklaması Ve Tepkiler

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, cumartesi akşamı “MegaOne” televizyon kanalına, Kıbrıs sorununun çözümünden sonra Kıbrıslı Türklere verilecek ödeneklere ilişkin açıklamalarda bulunurken, Rum siyasi partilerinden bu açıklamaya “doğal gaz gelirleri” çerçevesinde tepki geldi.

Kasulidis'in Doğal Gaz Açıklaması Ve Tepkiler
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Lefkoşa, 31 Temmuz 17: Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, cumartesi akşamı “MegaOne” televizyon kanalına, Kıbrıs sorununun çözümünden sonra Kıbrıslı Türklere verilecek ödeneklere ilişkin açıklamalarda bulunurken, Rum siyasi partilerinden bu açıklamaya “doğal gaz gelirleri” çerçevesinde tepki geldi.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, cumartesi akşamı söz konusu televizyon kanalına yaptığı açıklamada sarf ettiği “Kalkınma bütçesinin 5/6’sının Kıbrıslı Türklere verilmesi” şeklindeki sözlerine açıklık getirdiğini yazdılar.

Gazete “Kasulidis: Doğal Gaz Gelirlerinden Bahsetmiyordum” başlığı altında yayımladığı haberinde, Kasulidis’in Rum siyasi partilerin tepkisini çeken sözlerine dün yeniden açıklık getirdiğini yazdı.

Habere göre Kasulidis, “Kalkınma bütçesinin 5/6’sının Kıbrıslı Türklere verilmesi” şeklindeki sözlerinin sorulması üzerine, “Kıbrıs Türk toplumunun Kıbrıs Rum toplumunun düzeyine ulaşabilmesi için, çözümden sonra federal kalkınma bütçesinden alınacak payın Kıbrıslı Türkler için 5/6 ve Kıbrıslı Rumlar için 1/6 olacağını” söylediğini belirtti.

“Bunun eyaletlerin bütçelerinden çok daha küçük olacak federal kalkınma bütçesi olduğunu” vurgulayan Kasulidis, “bunun doğal gaz gelirleriyle hiçbir ilişkisi de bulunmadığını” ifade etti.

Kasulidis, “doğal gaz gelirlerinin özel bir fona gideceğini ve bunların büyük bir kısmının Kıbrıslıların gelecek kuşaklarına bırakılacağını” belirterek Kıbrıslı Türklerin belirli bir düzeye erişmelerinin ardından kalkınma fonunun paylaşımının yeniden değerlendirileceğini sözlerine ekledi.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ise Kasulidis’in bu sözlerinin “Anastasiadis hükümetinin yeni ve tehlikeli tavizlerini ortaya çıkardığını” iddia etti.

KS EDEK, “Doğal gaz gelirlerinin 5/6’sının Kıbrıslı Türklere verileceği konusunda neden Ulusal Konsey’in bilgilendirilmediği” sorusunu yönetirken Rum hükümetinden izahat talep edildi.

Dayanışma Hareketi ve ELAM da Kasulidis ve Rum hükümetine yönelik “gizli diplomasi” ithamlarında bulundu.

(SB/GÜL)

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