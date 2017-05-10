Güney Kıbrıs:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Mayıs 2017 Çarşamba 08:43

Kasulidis’in Avrupa Günü Mesajı

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Güney Kıbrıs’ın, Avrupa Birliği içerisindeki varlığının, büyük bir garantiyi teşkil ettiğini ifade etti.

Kasulidis'in Avrupa Günü Mesajı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 10 Mayıs 17 : Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Güney Kıbrıs’ın, Avrupa Birliği içerisindeki varlığının, büyük bir garantiyi teşkil ettiğini ifade etti.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in Avrupa Günü nedeniyle yayımladığı mesaja geniş bir şekilde yer verdi.

Habere göre, Kasulidis, Güney Kıbrıs gibi küçük bir ülkenin, Avrupa Birliği üyelik sıfatına sahip olmanın, kendi varlıkları için en büyük garanti olduğunu belirtti. Kasulidis, üye ülkeler arasındaki dayanışmanın müzakere edilemez ancak kurumsallaşmış olduğunu bilerek, eşitlerin arasında eşit olarak kendilerini ifade etme hakkıyla, büyük bir demokratik ailenin parçası olduklarını vurguladı.

Kasulidis, AB üyelik sıfatının, küresel ve bölgesel sorunlar ışığında, Güney Kıbrıs’ın, sadece kendi olanaklarıyla başa çıkmasının zor olacağı konularda desteği ve gerekli güvenliği de sağladığını ifade etti.

Avrupa normlarının önemine de vurgu yapan Kasulidis, Güney Kıbrıs kurum ve hizmetlerinin çağdaşlaştırılmasında, AB normlarının katalizör rolünün küçümsenmemesi gerektiğini belirtti.

(FK/FEZ)

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rmmo’ya Elektronik Göz, İnsansız Hava Aracı Ve Gemi Rmmo’ya Elektronik Göz, İnsansız Hava Aracı...
Ucuz İlaç İçin İşbirliği Ucuz İlaç İçin İşbirliği
Anastasiadis’ten Kendisini Eleştirenlere “sert Cevap” Anastasiadis’ten Kendisini Eleştirenlere “sert...
Şilluris Ahı Yetkilileriyle Görüştü Şilluris Ahı Yetkilileriyle Görüştü
Türkiye’nin Yayımladığı Navtex Ve Notam’lar Rum Basınında Türkiye’nin Yayımladığı Navtex Ve Notam’lar...
Avrupa Konseyi Üyesi Ülkelerin Dışişleri Bakanları Güney Kıbrıs’a Gidiyor Avrupa Konseyi Üyesi Ülkelerin Dışişleri Bakanları...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Rmmo’ya Elektronik Göz, İnsansız Hava Aracı...
Rum Milli Muhafız Ordusu’na elektronik gözlem sistemi, gemi ve insansız hava aracı alınması gibi süreçlerin...

Haberi Oku