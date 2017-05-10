Kasulidis’in Avrupa Günü Mesajı

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Güney Kıbrıs’ın, Avrupa Birliği içerisindeki varlığının, büyük bir garantiyi teşkil ettiğini ifade etti.

Lefkoşa, 10 Mayıs 17 : Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Güney Kıbrıs’ın, Avrupa Birliği içerisindeki varlığının, büyük bir garantiyi teşkil ettiğini ifade etti.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in Avrupa Günü nedeniyle yayımladığı mesaja geniş bir şekilde yer verdi.

Habere göre, Kasulidis, Güney Kıbrıs gibi küçük bir ülkenin, Avrupa Birliği üyelik sıfatına sahip olmanın, kendi varlıkları için en büyük garanti olduğunu belirtti. Kasulidis, üye ülkeler arasındaki dayanışmanın müzakere edilemez ancak kurumsallaşmış olduğunu bilerek, eşitlerin arasında eşit olarak kendilerini ifade etme hakkıyla, büyük bir demokratik ailenin parçası olduklarını vurguladı.

Kasulidis, AB üyelik sıfatının, küresel ve bölgesel sorunlar ışığında, Güney Kıbrıs’ın, sadece kendi olanaklarıyla başa çıkmasının zor olacağı konularda desteği ve gerekli güvenliği de sağladığını ifade etti.

Avrupa normlarının önemine de vurgu yapan Kasulidis, Güney Kıbrıs kurum ve hizmetlerinin çağdaşlaştırılmasında, AB normlarının katalizör rolünün küçümsenmemesi gerektiğini belirtti.

(FK/FEZ)