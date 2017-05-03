Kasulidis: “baskı Unsuru Bozuk”

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin AB üyelik sürecini çok az umursadığını, bu nedenle Rum Yönetimi’nin Türkiye’yi, AB üyelik süreci aracılığıyla kontrol edebileceği tezini gözden geçirmeyi düşünmeye başlaması gerektiğini söyledi.

“TÜRKİYE’Yİ AB ÜYELİK SÜRECİYLE KONTROL ETME TEZİ GÖZDEN GEÇİRİLMELİ”

Lefkoşa, 3 Mayıs 17 (.): Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin AB üyelik sürecini çok az umursadığını, bu nedenle Rum Yönetimi’nin Türkiye’yi, AB üyelik süreci aracılığıyla kontrol edebileceği tezini gözden geçirmeyi düşünmeye başlaması gerektiğini söyledi.

Fileleftheros’un haberine göre, Kasulidis, Rum Meclisi Dışişleri ve Avrupa Konuları Komitesi’ne Türkiye-AB Gümrük Birliği anlaşmasının modernizasyonuyla ilgili son gelişmelerle ilgili bilgi verdi.

Kasulidis, Rum tarafının, Türkiye Ankara Protokolü’nü uygulamazsa Türkiye ile AB arasında başka bir gümrük birliği olamayacağını açıkça ortaya koyduğunu da kaydetti.

Komiteye, gümrük birliği anlaşmasının Türkiye’ye sağlayacağı olanakları da anlatan Kasulidis, Rum Yönetimi’nin konuyla ilgili görüşmeye, Türkiye’nin Ankara Protokolü’nü uygulaması halinde diğer çıkarlarını güvence altına almak için katıldığını anlattı.

AB üyesi devletlerin idam cezasını uygulamaması halinde Türkiye’nin üyelik sürecine devam edecek göründüğüne dikkat çeken Kasulidis, Türkiye-AB arasında yapılacak yeni bir gümrük birliği anlaşmasının Avrupa Konseyi’nin, biri oybirliği gerektirecek iki kararıyla alınması benimsensin diye koordineli çaba harcandığını söyledi. Kasulidis “Lefkoşa, oybirliği hukuki zemininde ısrar edecek” de dedi.

Aynı gazete, “Yeni Bir Türkiye-AB Gümrük Birliği Antlaşması Kıbrıs Cumhuriyeti’ni Etkiler” başlıklı haberinde ise, Rum Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Yorgos Lillikas’ın, komite toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Türkiye ile AB arasında yeni bir genişletilmiş gümrük birliği antlaşmasının Rum Yönetimi’ni çok yönlü etkileyeceğini, bunun ciddi siyasi ve ekonomik yönleri olacağını söyledi.

Lillikas, Rum Yönetimi’nin, yeni anlaşmanın yapılabilmesi için Ankara Protokolü’nün uygulanması şartını koşmakla çok doğru yaptığını savundu ve “Dışişleri Bakanlığı’na, yeni Gümrük Birliği antlaşmasının tamamlanması konusunda ilk adım olarak özel imtiyazlı ilişki kurulmasını incelemesini önerdiklerini” söyledi.

Lillikas ayrıca, Rum Dışişleri Bakanlığı’na “Türkiye Ankara Protokolü’nü uygulamaya karar verirse, yeni antlaşmanın ertelenmesi kararının oy birliğiyle alınması gereği olmaması için yeni (gümrük birliği) antlaşmada, ayrımcılık yaparak uygulaması halinde antlaşmanın otomatikman erteleneceğine dair kesin bir ifade olmasını da önerdiklerini anlattı.

DİSİ Meclis Grup Sözcüsü Nikos Tornaridis, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın Ankara Protokolü şartını desteklediklerine dikkat çekerek, “Bu konjonktürde Türkiye için diğer bir baskı unsuru da bölgedeki enerji planlamalarıdır” iddiasında bulundu.

Ekologlar Başkanı Yorgos Perdikis, Türkiye’nin önceki antlaşmada var olan Ankara Prosedürü’nü uygulamadığı için Türkiye-AB yeni gümrük birliği prosedürünün başlamaması gerektiğini savundu

Rum yönetiminin, Türkiye’nin Kopenhag kriterlerini yerine getirip getirmediğini sormasını isteyen ELAM, bu kriterleri yerine getirmemesi halinde Rum Yönetimi’nin ve Dışişleri Bakanlığı’nın, Türkiye’nin Avrupa perspektifini engellemesi gerektiğini öne sürdü.

Alithia, haberi “Dışişleri Bakanı Türkiye’nin AB Üyelik Süreci Hakkında….Baskı Unsuru Bozuk… Kıbrıs, Yeni Türkiye –AB Gümrük Birliği Antlaşmasının Üye Devletlerin Oy Birliğiyle Onaylanmasını Talep Etti” başlığıyla aktardı.

Politis de “Kıbrıs Her İhtimale Hazırlanıyor… Kasulidis: 10’uncu Protokol Uygulanmadan Türkiye İle Gümrük Birliği’nin Genişletilmesi Söz Konusu Değil” başlığını attı.

(ŞA/FEZ)