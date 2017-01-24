Güney Kıbrıs:
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24 Ocak 2017 Salı 07:39

Kasulidis, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Güney Kıbrıs Dönem Başkanlığının Önceliklerinden Söz Etti

Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, Strazburg’ta gerçekleştirilen oturumda, Güney Kıbrıs’ın, devraldığı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi dönem başkanlığına ilişkin önceliklerine değindiği belirtildi.&nbsp;

Kasulidis, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Güney Kıbrıs Dönem Başkanlığının Önceliklerinden Söz Etti
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Lefkoşa, 24 Ocak 17 : Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, Strazburg’ta gerçekleştirilen oturumda, Güney Kıbrıs’ın, devraldığı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi dönem başkanlığına ilişkin önceliklerine değindiği belirtildi. 

Politis gazetesine göre Kasulidis, Strazburg’daki Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi oturumunda, Bakanlar Komitesi Başkanı olarak yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs’ın dönem başkanlığına ilişkin önceliklerine değindi.

Kasulidis konuşmasında ayrıca teröre karşı mücadele, DAEŞ’in faaliyet gösterdiği ülkelerde kültürel mirasın korunması, insan hakları konusu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye’deki durum ve Beyaz Rusya’nın idam cezasını kaldırması gibi konulardan bahsetti.

Habere göre Kasulidis, oturum öncesinde Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Pedro Agramunt ile bir araya geldi.

Kasulidis ayrıca 19. Yüzyıl’dan 20. Yüzyıl’a kadarki dönemde Kıbrıs’tan şahsiyetlerin yer aldığı fotoğraf sergisinin açılışına da katıldı.

Gazete Kasulidis’in, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni imzalayan 47 Avrupa Konseyi üyesi ülke temsilcilerine yaptığı konuşmada ise kültürel mirasın korunmasına özellikle değindiğini de yazdı.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi Kasulidis’in, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi kürsüsünden Türkiye’ye mesaj gönderdiğini belirtti. 

Habere göre Kasulidis, konuşmasında, Avrupa Konseyi’nin kınadığı Türkiye’deki darbe girişiminden bahsederken “ülkenin şu anda karşı karşıya kaldığı zorlukları aşması yardımcı olunması, aynı zamanda insan hakları, demokrasi ve hukuk devletine ilişkin ortak standartlarına uyumunun garanti altına alınması gerektiğini” ifade etti.

LUKAİDİS AVRUPA KONSEYİ PARLAMENETLER MECLİSİ BAŞKAN YARDIMCILARINDAN BİRİ OLDU

Fileleftheros gazetesi aynı haberinde, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkan Yardımcılarından birine de Güney Kıbrıs adına 2017 yılı için, Milletvekili Yorgos Lukaidis’in seçildiğini yazdı. 

(FK/GÜL)

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