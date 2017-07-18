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18 Temmuz 2017 Salı 07:40

Kasulidis, Ab Dışişleri Konseyi’nde Konuştu

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, dün, Brüksel’de AB Dışişleri Konseyi’nde konuşarak 27 mevkidaşına Kıbrıs sorunundaki gelişmelerle ilgili bilgiler verdi.

Kasulidis, Ab Dışişleri Konseyi'nde Konuştu
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Lefkoşa, 18 Temmuz 17 : Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, dün, Brüksel’de AB Dışişleri Konseyi’nde konuşarak 27 mevkidaşına Kıbrıs sorunundaki gelişmelerle ilgili bilgiler verdi.

Fileleftheros gazetesi “Kasulidis: Top Türkiye’de” başlığıyla verdiği haberinde, Kasulidis’in, bilgilendirme çerçevesinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in altı parametresinin kabulü konusunda topu Türkiye’nin sahasına attığını yazdı.

Gazetenin edindiği bilgilere göre Kasulidis, Crans Montana konferansında olanlara değinerek, Türkiye’nin müdahale hakları ve garantilerde ısrar etmesinin “desteklenemez” (unsustainable) olduğunu savundu.

Ankara’nın, Guterres’in altı parametresinden bazılarını “alakart” olarak seçmemesi, tümünü kabul etmesi gerektiğini öne süren Kasulidis, Kıbrıs Rum tarafının müdahale hakları ve garantileri kabul etmeyeceğine netlik kazandırdığını tekrar tekrar belirterek, Türkiye’nin tutumunu değiştirmesi ve Guterres’in altı parametresi temelinde Kıbrıs sorununun çözümü yönünde ilerlemeyi kabul etmesi umudunu dile getirdi.

Gazete edindiği bilgilere göre Dış İşleri ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilci Federica Mogherini’nin ise, eşit mesafe korumaya çalışarak ve Ankara’da hoşnutsuzluk yaratmamak için Crans Montana’da tarafların Kıbrıs sorununun çözümü için siyasi iradeye sahip olduğunu belirttiğini aktardı.

Habere göre Mogherini, AB’nin Kıbrıs sorununun çözümüne katkı koymaya hazır ve bağlı olduğunu da dile getirdi.

Gazete toplantıda Kasulidis ve Mogherini dışında başka birisinin konuşma yapmadığını yazdı.

(HC/GÜL)

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