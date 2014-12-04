Kasulidis Nato Merkezinde Düzenlenen Işid İle Mücadele Zirvesine Katıldı

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, IŞİD’e karşı mücadele etmek amacıyla, ABD’nin liderliğinde, 62 ülkenin dışişleri bakanının, dün Brüksel’deki NATO merkezinde gerçekleştirdiği zirveye katıldığı belirtildi.

Politis gazetesi Irak Şam İslam Devleti ile mücadele etmek amacıyla ABD önderliğinde oluşturulan uluslararası koalisyonun, ilk zirvesinde Güney Kıbrıs’ın da yer aldığını yazdı.

Habere göre Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, zirve sonrasında gazeteye yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs’ın, koalisyonun tüm süreçlerine mutlak bir şekilde dahil olduğunu ayrıca Güney Kıbrıs’ın Lübnan’daki duruma özellikle önem verdiğini ifade etti.

Fileleftheros gazetesi ise ilgili haberinde Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in yazılı açıklamasına yer verdi.

Habere göre Kasulidis, Lübnan ve Ürdün’ün güvenliği ve istikrarına uygulamalı olarak destek verilmesi gerekliliğinden bahsetti.

Kasulidis, Güney Kıbrıs’ın, AB’nin, Lübnan Silahlı Kuvvetleri’nin olanaklarının desteklenmesi çabalarına yönelik katkısından söz etti.