Kasulidis Maronit Temsilci İle Görüştü

KKTC’nin Maronitlerin KKTC’deki köylerine dönmeleriyle ilgili siyasi kararının ardından, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis dün Maronitlerin Rum meclisindeki temsilcisi Yannakis Musas ile bu konuyu ele aldığı uzun bir görüşme yaptı.

RUM YÖNETİMİ İLE MARONİT CEMAATİNİN SÜREKLİ İLETİŞİM VE KOORDİNASYON İÇİNDE OLMASINA KARAR VERİLDİ

MUSAS: “SABIRLI, SOĞUKKANLI OLUN, BİRLİĞİNİZİ KORUYUN”

KKTC’nin Maronitlerin KKTC’deki köylerine dönmeleriyle ilgili siyasi kararının ardından, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis dün Maronitlerin Rum meclisindeki temsilcisi Yannakis Musas ile bu konuyu ele aldığı uzun bir görüşme yaptı.

Politis, Musas’ın son günlerde, gerek Rum siyasi liderliğiyle gerek yabancı ülke büyükelçileriyle temas turu gerçekleştirmekte olduğuna dikkat çekerek, dünkü Kasulidis-Musas görüşmesinde Rum Yönetimi ile Maronit cemaatinin, meseleyi en iyi şekilde yönetmek için sürekli iletişim ve koordinasyon içerisinde olmasına karar verildiğini yazdı.

Habere göre Musas, Maronitlere, cemaatle ilgili son gelişmelerin büyük bir ciddiyet ve sorumlulukla yönetilmekte olduğu mesajını verdi; “dikkat, tutarlılık ve ciddiyet gerektiren bir zamandan geçiliyor” diyerek, birlik ve itidal içerisinde hareket etmelerini istedi. Musas “Maronitler sabırlı, soğukkanlı olsun, birliklerini korusun. Tam ve detaylı bilgilendirme zamanı gelecek. Önemli olan Maronitlerin çıkarları, Kıbrıs’ımızın çıkarlarıdır” ifadelerini kullandı.

Gazete, Rum Yönetimi’nin bu konudaki tutumunun, evlerine geri dönmek isteyenleri engelleyemeyeceği ancak çabasının, Maronitlerin Rum idaresi altında geri dönmesi yönünde olduğunu” haberine ekledi.

Alithia; “Kasulidis ve Musas, Maronitler Konusunu Görüştü” başlıklı haberinde, Kasulidis’in görüşme sonrasında twitter hesabından; “Maronit temsilci ile çok yararlı bir görüşme yaptığını” duyurduğunu belirten gazete, görüşmenin, KKTC’nin ilgili siyasi kararı üzerine gerçekleştiğini yazdı.