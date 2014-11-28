Kasulidis Fransızca Konuşan Ülkeler Zirvesine Katılıyor

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, yarın başlayacak Fransızca Konuşan Ülkeler Zirvesine katılmak amacıyla Senegal’in başkenti Dakar’a gidiyor.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ı temsilen Fransızca Konuşan Ülkeler Zirvesine katılacak olan Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in toplantının son gününde (30 Kasım) bir de konuşma yapacağını yazdı.

Gazete Fransızca Konuşan Ülkeler Örgütü’nde (OIF) 77 ülkenin bulunduğunu, Güney Kıbrıs’ın ise 2006 yılında örgüte bağlantılı üye olarak kabul edildiğini anımsattı.