Kasulides: ‘IŞİD’e Karşı Savaşan Kürtler’e Silah Gönderebiliriz’



Rum Dışişleri Bakanı Yannis Kasulides, Cuma günü yaptığı açıklamada Kıbrıs’ın Kürt gruplara daha önce de Sırp yapımı Zastava saldırı silahları ve mühimmat gönderdiğini söyledi. Bakan, bu silah ve mühimmatın Amerikalı yetkililer tarafından dağıtıldığını aktardı.Kasulides, bu yeni yardımın IŞİD’e karşı savaşan koalisyon ortaklarına danışarak gönderilebileceklerini kaydetti. Bakan ayrıca Irak’ın toprak bütünlüğüne tam destek verdiklerini de hatırlattı.Kasulides, Kıbrıs’ın kullanmadığı hafif silahların ve mühimmatın Lübnan’a, kuzey sınırındaki isyancı gruplar püskürtmesi için dağıtılmasına da Fransa’nın yardım ettiğini söyledi. Kıbrıslı Bakan Ürdün’ün de Kıbrıs’tan benzer yardım aldığını belirtti.IŞİD’e karşı mücadele eden Suriye ordusu Rusya, İran ve Şii milisler tarafından; Kürt ve Arap milisler ise Amerika tarafından destekleniyor. Son olarak Suriye ordusu, ülkede IŞİD kontrolündeki son kasabayı da ele geçirmesiyle IŞİD karşısında zafer ilan etmişti.Albu Kemal kasabasının ele geçirilmesi IŞİD’in 2014’te ilan ettiği sözde halifeliğinin bölgesel iktidarını sona erdirmiş oldu.