Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.576
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3460
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Kasım Ayında Birçok Rum KKTC’deki Otelleri Tercih Etti

Rumların, Kasım ayında daha çok kumar oynama amacıyla KKTC’deki otellerde kalmak için 328 bin 12 Euro’luk kredi kartı harcaması yaptığı belirtildi.

Kasım Ayında Birçok Rum KKTC’deki Otelleri Tercih Etti

Rumların, Kasım ayında daha çok kumar oynama amacıyla KKTC’deki otellerde kalmak için 328 bin 12 Euro’luk kredi kartı harcaması yaptığı belirtildi.

06 Aralık 2014 Cumartesi 09:17
Kasım Ayında Birçok Rum KKTC’deki Otelleri Tercih Etti
banner238

 Rumların, Kasım ayında daha çok kumar oynama amacıyla KKTC’deki otellerde kalmak için 328 bin 12 Euro’luk kredi kartı harcaması yaptığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıslı Rumların Kasım Ayında İşgal Bölgelerindeki Tatilleri… Oteller İçin 328 Euro, Türkiye’ye bilet için 77 Bin Euro Ödediler” başlık ve spotlarıyla verdiği haberinde,  Kasım ayında KKTC’deki oteller için yapılan harcamalar “alevlenirken” tüm 2014 yılı için otellerde kredi kartlarıyla yapılan harcamaların 2 milyon 372 bin 516 Euro’ya ulaştığını belirtti.

Gazete KKTC’deki otelleri tercih edenlerin çoğunluğunun kumarhaneyi kullanmak için buralarda kaldığı yönünde değerlendirmelerin olduğunu da aktardı.

JCC şirketinin verilerine göre Rumların geçen Kasım ayında KKTC’deki otellerde kalmak için kredi kartlarıyla 328 bin 12 Euro’luk harcama yaptığını ve bu miktarın yaz aylarından bile yüksek olduğunu belirten gazete, bu durumun, Rum polisinin Rum tarafında yasaklanan “online casino” baskınları yapması ve KKTC’de rahatça kumar oynanabilmesine bağlı olabileceğinden söz etti.

Kasım ayında kredi kartlarıyla (KKTC’de) kumar için yapılan harcamaların önceki aylara benzer bir miktarlarda seyrettiğini ve 105 bin 850 Euro olduğunu aktaran gazete, 19 bin Euro kadarının da “Türkiye kumarhanesinde” oynandığını savundu.

Yılın başından bugüne kadar (KKTC’deki) kumarhanelerde kredi kartlarıyla 1 milyon 105 bin 71 Euro harcama yapıldığını kaydeden gazete, buna “Türkiye’dekiler” de eklendiğinde miktarın 1 milyon 303 bin Euro’ya çıktığını öne sürdü.

Gazete otellere bakılacak olursa 2014 yılı boyunca (11 ay) kredi kartlarıyla KKTC’de 2 milyon 372 bin 516 Euro, Türkiye’de de 1 milyon 13 bin 456 Euro’luk harcama yapıldığını aktararak toplam miktarın 3 milyon 385 bin 972 olduğuna işaret etti.

Kasım ayında kredi kartlarıyla KKTC’de Türkiye için 76 bin 911 Euro’luk uçak bileti harcaması yapıldığını kaydeden gazete, Türkiye’de ise bilet almak için 161 bin 183 Euro harcama yapıldığını belirtti.

Gazete, 2014 yılının 11 ayında KKTC’de uçak bileti için 2,7 milyon Euro harcandığını da kaydederek, seyahatlerin “yasadışı” olduğunu iddia ettiği bir havaalanından yapıldığı göz önüne alındığında yapılan harcamanın önemli olduğuna dikkat çekti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim