Kasım Ayında Birçok Rum KKTC’deki Otelleri Tercih Etti

Rumların, Kasım ayında daha çok kumar oynama amacıyla KKTC’deki otellerde kalmak için 328 bin 12 Euro’luk kredi kartı harcaması yaptığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıslı Rumların Kasım Ayında İşgal Bölgelerindeki Tatilleri… Oteller İçin 328 Euro, Türkiye’ye bilet için 77 Bin Euro Ödediler” başlık ve spotlarıyla verdiği haberinde, Kasım ayında KKTC’deki oteller için yapılan harcamalar “alevlenirken” tüm 2014 yılı için otellerde kredi kartlarıyla yapılan harcamaların 2 milyon 372 bin 516 Euro’ya ulaştığını belirtti.

Gazete KKTC’deki otelleri tercih edenlerin çoğunluğunun kumarhaneyi kullanmak için buralarda kaldığı yönünde değerlendirmelerin olduğunu da aktardı.

JCC şirketinin verilerine göre Rumların geçen Kasım ayında KKTC’deki otellerde kalmak için kredi kartlarıyla 328 bin 12 Euro’luk harcama yaptığını ve bu miktarın yaz aylarından bile yüksek olduğunu belirten gazete, bu durumun, Rum polisinin Rum tarafında yasaklanan “online casino” baskınları yapması ve KKTC’de rahatça kumar oynanabilmesine bağlı olabileceğinden söz etti.

Kasım ayında kredi kartlarıyla (KKTC’de) kumar için yapılan harcamaların önceki aylara benzer bir miktarlarda seyrettiğini ve 105 bin 850 Euro olduğunu aktaran gazete, 19 bin Euro kadarının da “Türkiye kumarhanesinde” oynandığını savundu.

Yılın başından bugüne kadar (KKTC’deki) kumarhanelerde kredi kartlarıyla 1 milyon 105 bin 71 Euro harcama yapıldığını kaydeden gazete, buna “Türkiye’dekiler” de eklendiğinde miktarın 1 milyon 303 bin Euro’ya çıktığını öne sürdü.

Gazete otellere bakılacak olursa 2014 yılı boyunca (11 ay) kredi kartlarıyla KKTC’de 2 milyon 372 bin 516 Euro, Türkiye’de de 1 milyon 13 bin 456 Euro’luk harcama yapıldığını aktararak toplam miktarın 3 milyon 385 bin 972 olduğuna işaret etti.

Kasım ayında kredi kartlarıyla KKTC’de Türkiye için 76 bin 911 Euro’luk uçak bileti harcaması yapıldığını kaydeden gazete, Türkiye’de ise bilet almak için 161 bin 183 Euro harcama yapıldığını belirtti.

Gazete, 2014 yılının 11 ayında KKTC’de uçak bileti için 2,7 milyon Euro harcandığını da kaydederek, seyahatlerin “yasadışı” olduğunu iddia ettiği bir havaalanından yapıldığı göz önüne alındığında yapılan harcamanın önemli olduğuna dikkat çekti.