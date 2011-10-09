KAŞİF'TEN RUH SAĞLIĞI MESAJI.

“RUHSAL SORUNLAR VE STRES, DİĞER FİZİKSEL HASTALIKLARA ZEMİN HAZIRLAR”

“HANGİ YAŞTA OLURSAK OLALIM, RUHSAL SORUNLARIMIZDA MUTLAKA UZMANA BAŞVURUP YARDIM ALMAMIZ ŞARTTIR”

Lefkoşa, 9 Ekim 11 (T.A.K): Sağlık Bakanı Ahmet Kâşif, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu özel günün, dünyada 1992 yılından beri kutlandığını ve Ruh Sağlığı Günü’nün temel amacının, halkı ruh sağlığı ve hastalıkları konusunda aydınlatmak olduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlığı; bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik olarak tanımlamakta olduğunu hatırlatan Bakan Kâşif, beden sağlığının ruh sağlığını da etkilediğinin altını çizdi. Kâşif, “Fiziksel hastalıklar, insanlarda çaresizlik, umutsuzluk, gelecek endişesi ve başkalarına bağımlı kalma korkusu yaratmaktadır” dedi.

“STRES, DİĞER FİZİKSEL HASTALIKLARA ZEMİN HAZIRLAR”

“Ruhsal sorunlar ve stres, diğer fiziksel hastalıklara zemin hazırlar ya da, mevcut hastalıkların gidişatını kötüleştirebilir” diyen Kâşif, ruhsal hastalıklarının bir kısmının yeterince tedavi edilmemesi durumunda, yeti yitimine neden olabileceğini vurguladı.

ÇOCUK RUH SAĞLIĞI

Dünya Sağlık Örgütü’nün yapmış olduğu araştırmada, dünyada yeti yitimine en çok yol açan 10 hastalıktan beşini, ruhsal hastalıkların oluşturmakta olduğuna değinen Bakan Kâşif, “Ortaya çıkan ruhsal sorunların çocuklukta yerleşmeden, yaygınlaşmadan ele alıp düzeltilmesi ve sağlıklı bireylerin yetişmesi için gerekli önlemlerin planlanması, çocuk ruh sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir” dedi.



“RUHSAL SORUNLARIMIZDA MUTLAKA UZMANA BAŞVURALIM”

Ruh sağlığının, en az beden sağlığı kadar önemli olduğuna değinen Kâşif, doğumdan yaşlılığa kadar geçen sürede beden ve ruh sağlığını korumanın çok önemli olduğunu, hangi yaşta olunursa olunsun, ruhsal sorunlarda, mutlaka bu alanda uzmana başvurup yardım almanın şart olduğunu vurguladı ve tüm halka, stresten uzak sağlıklı günler diledi.