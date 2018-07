Karullos: “Çözüm Mağusa’dan Başlasın”

DİSİ “Mağusa” Milletvekili Yorgos Karullas, “Kıbrıs sorununun çözümünün Mağusa’dan başlaması gerektiği” görüşünü ortaya koydu.

Gazimağusa’nın “Stillos” (Mutluyaka) ve “Gayduras” (Korkuteli) köylerinden olduğu ve 1974’te iki yaşında iken ailesiyle birlikte Güney’e gittiği kaydedilen Karullas, Alithia’ya verdiği özel mülakatta, “Mağusa, Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm için perde gerisindeki her türlü çabanın içerisinde olmalıdır” dedi ve özetle şunları söyledi:

“Onlarca yıllık tarihten, Kıbrıs sorununun çözümünün Mağusa’dan başlayabileceği sonucu çıkıyor. Bütün müdahil birimler ve sıradan vatandaşlar böyle bir ortam yaratılmasına katkı koymaya çağrılmalıdır. Geri dönüş arzusunu canlı tutmalıyız. Tek bir an bile taksimi daimi çözüm olarak kabul etmemeliyiz. Geri dönüş hakkını her ne pahasına olursa olsun korumalıyız. Mağusa, ortak geleceğin, çözüm perspektifi ve ümidinin zemini ve başlangıcı olabilir.”

Gazeteye göre Karullas, “işgal altındaki yerlerimiz” diye nitelediği KKTC’de bulunmak için kiliselerdeki ayinler dahil hiçbir fırsatı kaçırmadığını belirterek, “İşgal altındaki vatanımızı öğrenmeyi ve bağlantı kurmayı mecburiyet görüyorum. Ancak o zaman taleplerimiz daha çok anlam kazanabilir. İşgal altındaki toprağımız ruhumu cezp ediyor” dedi.