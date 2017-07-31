Karpaz’da Ayin Yapıldı

Gazete, “Ayios Terisios” kilisesindeki ayine DİSİ milletvekilleri Yorgos Karullas ve Onufrios Kullas’ın da katıldıklarını aktardı.

Alithia gazetesi, ayinlerden birinin dün İskele Boğazı ile Yeni Erenköy (Yalusa) yolu üzerindeki “Aya Fotini” kilisesinde, diğer ayinin ise 23 Temmuz’da Yeni Erenköy- Sipahi (Aya Triada) arasında yer alan “Ayios Terisios” kilisesinde yapıldığını yazdı.