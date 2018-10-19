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Karoyan Başkanlığında “demokratik Cephe” İlan Ediliyor

Lefkoşa, 19 Ekim 18 (.): DİKO içerisindeki, parti başkanı Nikolas Papadopulos muhalifleri, Marios Karoyan önderliğinde “Demokratik Cephe”  adında yeni parti kuruyor. 

Karoyan Başkanlığında “demokratik Cephe” İlan Ediliyor

Lefkoşa, 19 Ekim 18 (.): DİKO içerisindeki, parti başkanı Nikolas Papadopulos muhalifleri, Marios Karoyan önderliğinde “Demokratik Cephe”  adında yeni parti kuruyor. 

19 Ekim 2018 Cuma 09:28
Karoyan Başkanlığında “demokratik Cephe” İlan Ediliyor
Lefkoşa, 19 Ekim 18 (.): DİKO içerisindeki, parti başkanı Nikolas Papadopulos muhalifleri, Marios Karoyan önderliğinde “Demokratik Cephe”  adında yeni parti kuruyor. 
Haravgi gazetesi, Karoyan’ın “Demokratik Cephe”nin birinci Siyasi-Kuruluş Kongresi’ni önümüzdeki Pazar günü saat 10.30’da “Fuarı” alanında düzenleyeceğini haber verdi.
Gazeteye göre Papadopulos muhalifleri dışında DİKO’dan ihraç edilenlerin de katılması beklenen yeni oluşumun Pazar günkü ilk kongresinde partinin amblemi, siyasi-ideolojik bildirgesi, politikası, işleyiş tüzüğü ilanını yapacak; Taktik ve Seçim Kongresi hazırlıkları gerçekleştirilecek. 
(ŞA/HA) 

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