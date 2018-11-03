Karoyan Anastasiadis İle Görüştü

Lefkoşa, 3 Kasım 18 : Rum kesiminde kısa zaman önce kurulan “Demokratik Cephe” partisinin başkanı Marios Karoyan’ın, dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le bir araya geldiği ifade edildi.

Karoyan’ın Anastasiadis’le dün yaptığı görüşmede, Kıbrıs sorunundaki çıkmazın bir an önce aşılması ve müzakerelerin yeniden başlamasından yana tavır takındığını yazan Haravgi gazetesi, Karoyan’ın Anastasiadis tarafından desantralize federasyon konusundaki tezi, aynı zamanda Kıbrıs sorununun iki kesimli iki toplumlu federasyon temelindeki çözümüne ulaşılmasına ilişkin çabalarındaki ısrarı konusunda bilgilendirildiğini kaydetti.

Kıbrıs sorunundaki çıkmazın hemen aşılmasını ve müzakerelerin Güvenlik Konseyi kararları ile Guterres çerçevesi temelinde yeniden başlamasını desteklediklerini yineleyen Karoyan, prosedürlerin belirsizliği veya eksikliğinin, gerginlik yarattığını ifade etti.

Kıbrıs sorununa kısa zaman içerisinde kalıcı ve işlevsel bir çözüm bulunmasının Kıbrıs halkının yararına olduğunu da dile getiren Karoyan, desantralize federasyon konusunda ise, çözümün işlevselliğiyle ilgili konuları görüşmeye hazır olduklarını belirtti.

Anastasiadis’in gündemine partisinin ulusal konseye katılması konusunu getirip getirmediğinin kendisine sorulması üzerine ise Karoyani, bu hakka sahip olmadıklarını, çünkü mecliste temsil edilen bir parti olmadıklarını ekledi.

(İY/ÖK)