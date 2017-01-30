Güney Kıbrıs:
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30 Ocak 2017 Pazartesi 08:10

Kardak Krizinin Yıldönümünde Yaşanan Gerginlik Rum Gazetelerinde

Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın, kuvvet komutanları ile birlikte, 21 yıl önce Yunanistan ile savaşın eşiğine gelinen Kardak kayalıklarını krizin yıldönümü olan dün ziyaret etmesi ve ziyaret sırasında Yunanistan’a ait bir botun Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Kardak'a girmesini önlemeye çalışması üzerine yaşanan gerginlik, bugünkü Rum gazetelerinde de geniş bir şekilde yer buldu.

Kardak Krizinin Yıldönümünde Yaşanan Gerginlik Rum Gazetelerinde
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Lefkoşa, 30 Ocak 17 : Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın, kuvvet komutanları ile birlikte, 21 yıl önce Yunanistan ile savaşın eşiğine gelinen Kardak kayalıklarını krizin yıldönümü olan dün ziyaret etmesi ve ziyaret sırasında Yunanistan’a ait bir botun Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Kardak'a girmesini önlemeye çalışması üzerine yaşanan gerginlik, bugünkü Rum gazetelerinde de geniş bir şekilde yer buldu.

Politis gazetesi “Türk Ordusunun Botuyla Kardak’ta Yıldönümü Gerginliği - Türk Ordusu Liderliği Kardak Kayalıklarında - Yunanistan’dan Tepki” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, sekiz Türk subayın Türkiye’ye iade edilmemesi yüzünden iki ülke ilişkilerinde kriz yaşandığı bir esnada, içerisinde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve başka yetkililerin de bulunduğu Türk Deniz Kuvvetlerine ait iki botun Kardak kayalıklarına yaptığı ziyaretin, iki ülke arasında yeni gerginlikler yaşanmasına neden olduğunu yazdı.

Gazete, Yunan yetkililerin sınır ihlalinden söz ettiklerini ekledi.

Haravgi gazetesi ise, “Türkler Krizin Yıldönümü Gününde Kardak’ı Hatırladılar” başlıklı haberinde, “üç Türk gemisinin Erdoğan hükümetinin sekiz asker meselesindeki tehditlerini izleyerek, Kardak krizinin yıldönümü gününde, Yunan adalarına yanaştıklarını” ileri sürdü.

Haber Fileleftheros gazetesinde “Türk Hücumbotu Kardak’a Yanaştı - Ankara’dan 1996 Krizinden 21 Yıl Sonra Ciddi Bir Meydan Okuma” başlığıyla yer alırken; Alithia gazetesi ise habere “Ateşle Oynuyorlar - Türk Generallerin Kardak’ta Hücumbotla Gezintisi - Yunanistan’ın Soğukkanlı Tepkisi Sıcak Bir Olay Yaşanmasını Önledi - Türkler ‘Sekiz (Askere’) İlişkin Olarak Tahriklerini Tırmandırıyorlar” başlıklarıyla yer verdi.

Gazete manşetten yayımladığı haberinde, “Türkiye’nin Yunanistan aleyhindeki sözlü tehditlerinin akabinde, Ege’de açık meydan okumalar ve tehlikeli oyunlar safhasına geçerek, sekiz askerin iade edilmemesi kararına olan tepkilerini tırmandırdığı” yorumunda bulundu.

Simerini gazetesi ise habere “Ege’de Gerginlik - Türkler Yeni Bir Kriz Sahnesi Meydana Getiriyor - Yunanistan Deniz Kuvvetlerinden Direk Tepki” başlıklarıyla manşetten, “Kardak’ta Yıldönümü Meydan Okuması - Sekiz Askerin İade Edilmemesi Kararının Akabinde Kriz” başlıklarıyla ise iç sayfadan geniş yer ayırdı.

Gazete, “Türklerin Ege’de yeni bir gerginlik sahnesi yaratmak için, Kardak krizinin 21’inci yıl dönümünü seçtikleri” yorumunda bulundu. 

Öte yandan gazete “Kıbrıs Kardak Kahramanlarını Onurlandırdı” başlıklarıyla yer verdiği haberinde ise, 1996 yılında Kardak kayalıklarında yaşanan kriz sırasında helikopter düşmesiyle hayatını kaybeden üç Yunan subay için, dün Güney Lefkoşa’daki Faneromeni Kilisesinde anma töreni yapıldığını yazdı.

Gazete, anma töreninde Rum hükümet yetkililerinin yer almamasının ise dikkat çektiğini ekledi.

(İY/HA)                        

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