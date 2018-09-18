Karayiannis: “Derinya Yoluna İnşa Edilen Mağaza Ya Da Akaryakıt İstasyonuna Rastlamadık”



Lefkoşa, 18 Eylül 18 : Derinya Belediye Başkanı Andreas Karayiannis, Derinya’dan Mağusa’ya giden yol üzerinde herhangi bir “Mall” (mağaza) veya akaryakıt istasyonu inşaatına rastlamadıklarını söyledi.



Alithia gazetesinin haberine göre, Rum basınında çıkan ilgili haberleri değerlendiren Karayiannis, bu bilgilerin, Derinya kapısının açılmasını istemeyen kişiler tarafından maksatlı olarak yayıldığını kaydetti.



Karayiannis, Derinya kapısının açılmasında gecikme yaşandığını belirtirken, Güney Kıbrıs’taki çalışmaların tamamlandığını, ancak Kıbrıs Türk tarafındaki çalışmaların beklemede olduğunu iddia etti.



RUM TARAFI APLIÇ KAPISINI AÇMAYA DA HAZIR

Gazete, Aplıç kapısıyla ilgili çalışmaları yürüten Rum Müteahhit Hristos Kocias’ın, Rum tarafının Aplıç kapısını “hemen yarın” açabilecek durumda olduğunu söylediğini yazdı.



Kocias, birtakım küçük çalışmalar daha yapılması gerektiğini, ancak bunların kapının açılmasına engel teşkil etmediğini kaydetti.



Habere göre Kocias, KKTC’nin henüz, geçiş işlemlerini yapacak memurlar için kabin yerleştirmediğini ve bölgeye elektrik bağlantısı yapılmadığını belirtti.



Haberde, Metehan geçiş kapısında Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçecek olanlar için üçüncü şeridin açıldığı bilgisi de aktarıldı.