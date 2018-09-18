banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94774
ALTIN
249.202
DOLAR
6.4510
STERLİN
8.4666
EURO
7.5358
Birikim Özgür ile Özdil Nami'yi takasa verelim!
BİRİKİM ÖZGÜR İLE ÖZDİL NAMİ'Yİ...
Özyiğit, Demokrasi Ortaokulu’nun Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Töreni’ne Katıldı
ÖZYİĞİT: “YILMADAN ÇALIŞACAĞIZ…”
Berova dönemi bile daha iyiydi!
BEROVA DÖNEMİ BİLE DAHA İYİYDİ!
Döviz Bürosu Soygununda Soruşturma Sürüyor
DÖVİZ BÜROSU SOYGUNUNDA SORUŞTURMA SÜRÜYOR
banner282

Karayiannis: “Derinya Yoluna İnşa Edilen Mağaza Ya Da Akaryakıt İstasyonuna Rastlamadık”

Derinya Belediye Başkanı Andreas Karayiannis, Derinya’dan Mağusa’ya giden yol üzerinde herhangi bir “Mall” (mağaza) veya akaryakıt istasyonu inşaatına rastlamadıklarını söyledi.

Karayiannis: “Derinya Yoluna İnşa Edilen Mağaza Ya Da Akaryakıt İstasyonuna Rastlamadık”

Derinya Belediye Başkanı Andreas Karayiannis, Derinya’dan Mağusa’ya giden yol üzerinde herhangi bir “Mall” (mağaza) veya akaryakıt istasyonu inşaatına rastlamadıklarını söyledi.

18 Eylül 2018 Salı 08:59
Karayiannis: “Derinya Yoluna İnşa Edilen Mağaza Ya Da Akaryakıt İstasyonuna Rastlamadık”


Lefkoşa, 18 Eylül 18 : Derinya Belediye Başkanı Andreas Karayiannis, Derinya’dan Mağusa’ya giden yol üzerinde herhangi bir “Mall” (mağaza) veya akaryakıt istasyonu inşaatına rastlamadıklarını söyledi.


Alithia gazetesinin haberine göre, Rum basınında çıkan ilgili haberleri değerlendiren Karayiannis, bu bilgilerin, Derinya kapısının açılmasını istemeyen kişiler tarafından maksatlı olarak yayıldığını kaydetti.


Karayiannis, Derinya kapısının açılmasında gecikme yaşandığını belirtirken, Güney Kıbrıs’taki çalışmaların tamamlandığını, ancak Kıbrıs Türk tarafındaki çalışmaların beklemede olduğunu iddia etti.


RUM TARAFI APLIÇ KAPISINI AÇMAYA DA HAZIR
Gazete, Aplıç kapısıyla ilgili çalışmaları yürüten Rum Müteahhit Hristos Kocias’ın, Rum tarafının Aplıç kapısını “hemen yarın” açabilecek durumda olduğunu söylediğini yazdı.


Kocias, birtakım küçük çalışmalar daha yapılması gerektiğini, ancak bunların kapının açılmasına engel teşkil etmediğini kaydetti.


Habere göre Kocias, KKTC’nin henüz, geçiş işlemlerini yapacak memurlar için kabin yerleştirmediğini ve bölgeye elektrik bağlantısı yapılmadığını belirtti.


Haberde, Metehan geçiş kapısında Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçecek olanlar için üçüncü şeridin açıldığı bilgisi de aktarıldı.

Son Güncelleme: 18.09.2018 12:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yabancılara Yatırım Karşılığı Vatandaşlık Uygulaması…
Yabancılara Yatırım Karşılığı Vatandaşlık Uygulaması…
Spehar, Anastasiadis’le Görüştü
Spehar, Anastasiadis’le Görüştü
Kıbrıslı Rumlar, Eğitime En Çok Harcama Yapan AB Ülkesi
Kıbrıslı Rumlar, Eğitime En Çok Harcama Yapan AB Ülkesi
Limasol’da Kuyumcu Soygunu
Limasol’da Kuyumcu Soygunu
Güneyde 200 Binden Fazla İnsan Yoksulluk Ve Sosyal Dışlanma Tehdidi Altında Yaşıyor
Güneyde 200 Binden Fazla İnsan Yoksulluk Ve Sosyal Dışlanma Tehdidi Altında Yaşıyor
Euroafrica Interconnector Projesi Mısır’da Görüşüldü
Euroafrica Interconnector Projesi Mısır’da Görüşüldü
Şilluris Muhafazakar Milletvekilleri İle Görüştü
Şilluris Muhafazakar Milletvekilleri İle Görüştü
Anastasiadis İle Çipras New York Öncesi Görüştü
Anastasiadis İle Çipras New York Öncesi Görüştü
Uluslararası Kıbrıs Rallisi Web Sitesindeki Haritalar Tartışma Yarattı
Uluslararası Kıbrıs Rallisi Web Sitesindeki Haritalar Tartışma Yarattı
Güneyde Öğretmenler İki Gün Grevde
Güneyde Öğretmenler İki Gün Grevde

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim