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'Kapınıza gelen ilana kanmayın'

Kızılay,

'Kapınıza gelen ilana kanmayın'

Kızılay,

09 Ekim 2011 Pazar 13:51
'Kapınıza gelen ilana kanmayın'
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 "Türk Kızılayı Doğal Kaynak Suyu" markasıyla satılan içme suyunun Kızılay ile hiçbir ilgisinin bulunmadığına, söz konusu suyun Kızılay tarafından üretilmediğine ve satılmadığına dikkat çekildi.

Kızılay, "Türk Kızılayı Doğal Kaynak Suyu" adı altında satılan su ile ilgilerinin bulunmadığını açıkladı.

Türk Kızılay Derneği, gazetelere ilan vererek, Türk Kızılayı Doğal Kaynak Suyu’nun doğal yollardan üretilmediğini açıkladı. İlanda, "Son günlerde piyasada ’Türk Kızılayı Doğal Kaynak Suyu’ markasıyla satılan içme suyunun Şadırvan İçecek Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve ülkemizdeki içme suyunun doğal kaynak suyu ile ilgili yasa mevzuatını çiğneyen başka firmalar tarafından çeşitli şekillerde üretildiği ve satışa sunulduğuna müşahede olunmuştur" denildi. 

"Türk Kızılayı Doğal Kaynak Suyu" markasıyla satılan içme suyunun Kızılay ile hiçbir ilgisinin bulunmadığının belirtildiği ilanda, söz konusu suyun Kızılay tarafından üretilmediği ve satılmadığına dikkat çekildi. İlanda, Şadırvan İçecek Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Kızılay arasında imzalanan Türk Kızılayı’nın isim ve logo kullanımına ilişkin marka kullanım sözleşmesinin ilgili firmanın yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle noter kanalıyla çekilen ihtarname ile iptal edildiği belirtildi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne ruhsatın iptali için gerekli bildirimlerin yapıldığının kaydedildiği ilanda, yasal işlemlerin başlatıldığını altı çizilerek, şu değerlendirmeye yer verildi: "Şadırvan İçecek Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aleyhine gerekli hukuk davaları açıldığı gibi markanın haksız kullanımına ve bu markayla yapılan üretim ve satış sürecine ilişkin Cumhuriyet savcılıklarına da gerekli suç duyurularında bulunulmuştur. Ayrıca Ruhsatın iptali satış ve üretimin durdurulması için Sağlık Bakanlığı ve 81 il valiliği nezdinde gerekli idari girişimler yapılmıştır. Bu konuda gerekli yargılamalar ve soruşturmalar devam etmektedir. Yasal olmayan yollardan Türk Kızılayı Doğal Kaynak Suyu markasıyla Şadırvan İçecek Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi veya başka firmalarca yapılan bu tür su üretim ve satış işlemleri ile bayilik verilmesinin Türk Kızılay ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır."

Son Güncelleme: 09.10.2011 13:51
Anahtar Kelimeler:
Türk KızılayıKaynak Suİçme Suyu
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