Kanseri tedavi etmesi neden bu kadar zor?

Araştırmacılar tümörlerin dayanıklılığının ortadan kaldırılması mümkün kılınabilirse, kanserin tedavi etmesi çok basit bir hastalık olacağına dikkat çekiyor.

Science Translational Medicine isimli dergide yayınlanan araştırmada tümörlerin dayanıklılığıyla ilgili bazı kimyasallar olduğu görülüyor. Doktorlar bu süreci durdurmayı hedefliyor. Bilim adamları kolon, boyun ve bazı tip akciğer kanserine karşı kullanılan anti-kanser ilacını incelediler. Bu ilaç tümörün büyümesine neden olan epidermal büyüme faktörü reseptörü (EGFR) olarak isimlendirilen proteini etkiliyor.

Tüm hastalar bu ilaca karşı bir reaksiyon gösteriyor. Ancak doktorlar bunun sebebini henüz açıklayamıyor. Deneyler kanser hücrelerinin trafikteki arabalar gibi davrandığını gösteriyor. Eğer bir yıl tıkanırsa yayılmak için başka bir yol arıyorlar.

Bu durumda EGFR'yi kullanamayan tümörler ERBB2 isimli başka bir protein kullanmaya başlıyor. Boston Dana-Faber Kanser Enstitüsü'nden Dr. Pasi Janne, ERBB2'nin genelde ilaçtan etkilenmeyen bir yol bulduğunu belirtiyor.

Bu nedenle ilaç etkinliğini kaybediyor ve kanser ilaca karşı dayanıklı hale geliyor. Bilim adamları ERBB2 isimli proteini etkisiz hale getirecek ilaçlar üretmeyi hedefliyor. Ancak ortada bir sorun var. Belirlenen yollar bloke edildiğinde kanserin yeni bambaşka bir yıl bulma ihtimalinin yüksek olduğu sanılıyor.