Kansere Neden Olan 5 Yiyecek

Günümüzün en tehlikeli hastalıklarından biri kanser. Kansere yakalanma riskini azaltmak için yediklerimize dikkat etmemiz gerekiyor.Zevkle tükettiğimiz kızartmalar ve hamur işleri, kanserin en büyük nedenleri arasında yer alıyor. Sosisli sandviç: Zira içinde çok fazla nitrat vardır. Kanser koruma koalisyonu, çocukların ayda 12 adetten fazla sosisli sandviç yememelerini önermektedir.İşlenmiş et ve pastırma: Sosisli sandviçte, domuz pastırmasında ve diğer işlenmiş etlerde bulunan aynı yüksek sodyum nitrat aynı şekilde kalp hastalığı riskini yükseltir. Yağda kızarmış şekerli çörek veya lokma: Lokmalar kansere yol açan çiftli dertlerdir.
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Birincisi, bunlar beyaz undan, şekerden ve hidrojene yağdan yapılır, sonra yüksek ısıda kızartılır. Bunlar, belki de kanser riskini arttırmak için yiyebileceğiniz en kötü yiyecektir.