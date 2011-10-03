Kanser Tedavisinde Yeni Bir Umut:

Toprak Bakterisi Toprakta bulunan bir bakteri türü kanser ilaçlarının, tümörlerin içine etkili bir şekilde ulaşması için umut oldu.

Clostridium isimli bir bakteriye ait sporlar, oksijen bulunmayan tümörlerin içinde büyüyebiliyor. İngiliz ve Hollandalı genetikçi bilim adamları, geliştirdikleri enzimi, bakterinin içine yerleştirerek kanser ilaçlarını aktive etmeyi başardı. Yeni kanser ilaçlarının geliştirilmesi için umut oldu.

İngiltere’de York Üniversitesi’ndeki konferansta, çalışmalarını sunan genetik bilimciler 2013 yılında kanser hastaları üzerinde test etmek için beklediklerini; kanserle mücadelede önemli bir rol oynayabileceğini ve yöntem başarılı olursa kansere karşı savaşı kazanmak için büyük bir adım olduğunu belirtiler.

Araştırmayı yöneten, Profesör Nigel Minton " Clostridium dünyadaki oksijen seviyesinin çok düşük olduğu zamanlardan bu yana var olan çok eski bir bakteridir. Clostridium sporları kanserli hastaya enjekte edildiğinde sadece tümörlerin merkez kısmında bulunan oksijenden çok fakir bölümde gelişirler. Bu sayede sağlam dokulara zarar vermeden tümörlü dokuları tedavi edebiliriz." dedi.

Uzmanlar mikrobiyoloji derneğine sunulan çalışmanın potansiyel faydalarının belirlenmesinin zaman alabileceğini söyledi. Sporlar, sadece meme, prostat ve beyin kanseri gibi oksijen bulunmayan dokulara ait tümörlerde büyüyebiliyor. Araştırmanın en can alıcı noktası sağlıklı hücreleri nasıl etkileyip etkilemeyeceği ile ilgili.

Bu klinik çalışmalar için önemli bir soru; araştırmacılar, aday tedavisinde sağlıklı hücreleri etkilemeyeceğini kanıtlamak zorunda. Hayvan deneylerinde bakterinin içine konan bu enzim sayesinde, kana verilen ilacın aktive edilerek, normalde sağlam dokulara da zarar veren kanser ilaçlarının sadece tümörlü dokuda etkili olduğu tespit edildi. Philippe Lambin tarafından, Maastricht in The Netherlands Üniversitesinde 2013 yılında insanlar üzerinde denemelere başlanması planlanıyor.