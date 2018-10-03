Kamyondan Düşen Dingilin Neden Olduğu Kazada 2 Kişi Öldü

Güney Kıbrıs’ta dün öğle saatlerinde, bir kamyonun dingilinin kopması neticesinde yaşanan kazada Mısır uyruklu iki kişi hayatını kaybetti.



Politis gazetesi, Lefkoşa-Limasol yolunda 40 yaşındaki Slovakya uyruklu bir şahsın kullandığı bir şirkete ait kamyonun dingilinin yerinden çıkıp yola düştüğünü belirtti.



Kamyonun arkasından giden Mısır uyruklu şahsın kullandığı çift kabinli mini vanın, yola düşen dingilden kaçmaya çalışıldığı sırada kontrolden çıkması sonucunda yaşanan kazada van sürücüsü ve beraberindeki Mısır uyruklu yolcu olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan diğer 2 Mısırlı yolcunun ise kaldırıldıkları hastanede yaşam mücadelesi verdiği kaydedildi.



Bilgilere göre, dingilin araçtan kopmadığını, dingili tutan vidaların gevşeyip düştüğünü belirten gazete, kamyonun muayeneden geçirilip geçirilmediğinin ya da bir sorununun olup olmadığının araştırılacağını yazdı.



Güney Kıbrıs’ta daimi olarak yaşayan Mısır uyruklu van şoförünün kaza sırasında Larnaka Havaalanı’na gelen yurttaşlarını çalışmaları için Limasol’a götürdüğü belirtildi.



Haberde kazaya karışan dört aracın daha olduğu ancak herhangi bir yaralanmanın olmadığı bildirildi.