Lefkoşa, 1 Temmuz 18 (.): Güney Kıbrıs’ın kamu borçlarının yüzde 82,2’sinin bu ülkede ikamet etmeyenlerin elinde olduğu ve bu rakamla Güney Kıbrıs’ın AB içinde ilk sırada yer aldığı belirtildi.

Haftalık Kathimerini, Avrupa İstatistik Birimi Eurostat’ın geçen hafta yayımlanan 2017 verilerine dayandırdığı haberi “Kıbrıs’ın Kamu Borcu Yabancıların Elinde” başlığıyla aktardı.

Habere göre Güney Kıbrıs, mevduat kaçışlarını engellemek maksadıyla Kooperatif Bankası’nın likiditesini yükseltmek gayesiyle 9 devlet tahvili çıkarmasından önce kamu borcu yüzde 97,5 görünse de Eurostat rakamları, kamu borcunun büyük bölümünün (yüzde 82,2) yabancıların elinde olduğunu gösteriyor. Kamu borcunun yüzde 14,2’si yerel para finans kurumlarının, yüzde 3,7’si de Güney’de yaşayan ancak para finans alanıyla ilgisi olmayan kişilerin elinde.

Rum yönetiminin, Kooperatif Bankası’nın likiditesini desteklemek maksadıyla bu yılın nisan ayında 2 milyar 350 bin Euro’luk 9 tahvil çıkardığını, Kooperatif ile Hellenic Bank arasındaki anlaşmanın onaylanmasıyla birlikte 1 milyar Euro’luk tahvil daha çıkaracağını belirten gazete, “Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis’in de dediği gibi bu iki hareketin kamu borcunu, Kıbrıs memorandum prosedürü içinde bulunduğu dönemdeki oranın üç puan üzerine, yüzde 110’a çıkarması bekleniyor.

(ŞA/GÜL)