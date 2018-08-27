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Kampçıların Başına Ağaç Dalı Düştü 3 Yaralı Var...

Dillirga bölgesinde Aşağı Pirgo köyünde düzenlenen “Anti-Skino” (Ça-Dır) festivaline katılan kampçıların başına Okaliptus dalı düştü.

Kampçıların Başına Ağaç Dalı Düştü 3 Yaralı Var...

Dillirga bölgesinde Aşağı Pirgo köyünde düzenlenen “Anti-Skino” (Ça-Dır) festivaline katılan kampçıların başına Okaliptus dalı düştü.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 09:19
Kampçıların Başına Ağaç Dalı Düştü 3 Yaralı Var...

Dillirga bölgesinde Aşağı Pirgo köyünde düzenlenen “Anti-Skino” (Ça-Dır) festivaline katılan kampçıların başına Okaliptus dalı düştü.
Fileleftheros’un haberine göre, cumartesi akşamı festival düzenlenen Aşağı Pirgo köyündeki  kamp alanında meydana gelen olayda, 3 kişinin bulunduğu bölgeye okaliptus ağacından kopan büyük bir dal düştü. 
Dal düşmesiyle vücutlarının çeşitli yerlerinde kırık oluşan Lefkoşalı 28 ve 38 yaşlarında 2 kadın Lefkoşa hastanesinde tedavi altına alındı. Kafasından yaralanan ve durumu daha ciddi olan 45 yaşındaki adam ise Baf Hastanesi’ne götürüldü.
Dal düşmesi ve yaralanmalar olmasının ardından yaklaşık 300 kampçının bulunduğu alan boşaltıldı. Rum Orman Dairesi ekipleri ağacı bölgeden söküp uzaklaştırma ve geriye kalan alanı da kontrol çalışmaları başlattı. 
 

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Son Güncelleme: 27.08.2018 12:25
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