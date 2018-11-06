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Kakopetria Bölgesi, Polisi Uğraştırıyor

Lefkoşa, 6 Kasım 18 : Kakopetria bölgesinde, öğrencilerin, okul dışındakilerin ve de askerlerin karıştığı uyuşturucu kullanımı, alkol tüketimi, vandallık gibi olayların, polisi bayağı uğraştırdığı belirtildi. 

Kakopetria Bölgesi, Polisi Uğraştırıyor

Lefkoşa, 6 Kasım 18 : Kakopetria bölgesinde, öğrencilerin, okul dışındakilerin ve de askerlerin karıştığı uyuşturucu kullanımı, alkol tüketimi, vandallık gibi olayların, polisi bayağı uğraştırdığı belirtildi. 

06 Kasım 2018 Salı 10:25
Kakopetria Bölgesi, Polisi Uğraştırıyor
Lefkoşa, 6 Kasım 18 : Kakopetria bölgesinde, öğrencilerin, okul dışındakilerin ve de askerlerin karıştığı uyuşturucu kullanımı, alkol tüketimi, vandallık gibi olayların, polisi bayağı uğraştırdığı belirtildi. 
Fileleftheros gazetesi “Çevik Kuvvet Öğrenciler İçin Gidiyor” başlıklı haberinde, Kakopetria bölgesinde, hafta sonları ve tatil günlerinde, meydana gelen olaylarla, tam bir kaos olduğunu yazdı. 
Gazete, Kakopetria’da geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, 16 ve 17 yaşındaki iki gencin, bir otel odasında yasaklı madde kullanmasından dolayı tutuklanmasıyla, sorunların yine gün yüzüne çıktığını belirtti. 
Habere göre polis, sorumluluk almaları yönünde, tüm ilgili taraflara ve ailelere çağrıda bulundu.
Rum Polis Basın Sözcüsü Andreas Angelidis, polisin, bölgedeki varlığının, Çevik Kuvvet ekibiyle, özellikle gece ve sabah saatlerinde  arttığını ifade etti. 
Bu sorunun, kendilerini geçmişte de uğraştırdığını anımsatan Angelidis, öğrenci komiteleri, veliler, ayrıca otel ve eğlence merkezi sahipleriyle toplantıların yapılacağını ve durumun inceleneceğini söyledi. 
Angelidis, hafta sonu, öğrencilerin otelde konakladığı odada uyuşturucu tespit edildiğini belirtti. 
Sözde “Omorfo” Polis Müdürü Yannakis Haralambus geçmişte, öğrencilerin gerek uyuşturucu gerekse alkol tüketiminden dolayı baygın vaziyette hastaneye götürülmek zorunda  kalındığını da vurguladı. 
(FK/ÖK)

  
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