Kadis Ve Neofitu’nun Açıklamaları

KADİS: “OKULLARDA HALİ HAZIRDA ENOSİS PLEBİSİTİNE DEĞİNİLMEKTEDİR”

Lefkoşa, 15 Şubat 17 : Rum Eğitim Bakanı Kostas Kadis, “Kıbrıs tarihinin okullarda öğretilmesi çerçevesinde, Enosis Plebisitine bugün hali hazırda tarihi bir olay olarak atıfta bulunulmakta olduğunu” söyledi.

Politis ve diğer gazetelerde yer alan habere göre Kadis açıklamasında, 1 Nisan yıldönümü ile Ekim kutlamaları kapsamında da Enosis Plebisitine tarihsel bir gönderme yapıldığını ve bunun AKEL’in önerisiyle, orta dereceli devlet okullarının işleyiş tüzüğüne geçtiğini ifade etti.

Bu önerinin Eğitim ve Kültür Bakanlığından gelmediğini söyleyen Kadis, bu değişiklik önerisinin bir partiden geldiğini ve diğer partiler tarafından da desteklendiğini söyledi.

Ancak kendilerinin bu tarihi olaya hali hazırda okullarda değinildiğini düşündüklerini dile getiren Kostas Kadis, Meclisin kararıyla geçen bir karara birkaç dakika değinmekle çarpıcı veya farklı bir şey olacağını düşünmediklerini, öte yandan her halükarda bu karara saygı duyulduğunu belirtti.

Gazeteye göre konuyla ilgili bir soruya yanıtında ise, Enosis Plebisitine tarihi bir olay olarak atıfta bulunmayı sürdüreceklerini dile getiren Kadis, “çünkü Bakanlığın şu veya bu şekilde, 1 Nisan ve Ekim kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, buna atıfta bulunulacağını düşündüğünü” sözlerine ekledi.

NEOFİTU: “EĞİTİM BAKANLIĞININ GENELGELERİNİ BELİRLEMEK MECLİSİN YETKİSİNDE DEĞİL”

Alithia gazetesinin haberine göre, DİSİ Başkanı Averof Neofitu ise konuyla ilgili açıklamasında, Eğitim Bakanlığının herhangi bir genelgesini belirlemenin, Rum Meclisinin yetkisinde olmadığını söyledi.

Bu sorumluluk ve yetkinin, yalnızca bakanlığı ilgilendirdiğini dile getiren Neofitu, bu meselenin, karışıklıklardan kaçınılması veya herhangi bir demagojiye fırsat verilmemesi için, mümkün olan en kısa zamanda düzeltilmesi gerektiğini ifade etti.

Bunun devletin, hükümetin ve Meclisin tamamını meşgul edecek bir konu olduğunu da dile getiren Neofitu, bundan dolayı bunun düzeltilmesi gerektiğini yineledi.

Neofitu, Eğitim Bakanlığının hangi genelgeyi ne zaman yayınlayacağına karar vermesinin, Meclisin yetkisinde olmayı sürdürmesi gerektiğini düşünmediğini yineledi.

Neofitu, Kıbrıs sorununun çözümünün ardından eğitim sisteminin nasıl şekillendirileceği konusundaki bir soruya yanıtında “ne Kıbrıslı Türklerin ne de Kıbrıslı Rumların tarihini yeniden yazmayacağız” şeklinde konuştu.

Neofitu “Bir tane halka, Kıbrıs halkına sahibiz ve bu halkta hem Kıbrıslı Türkler, hem de Kıbrıslı Rumlar var. Dolayısıyla Kıbrıs sorununun çözümü ve eğitim sistemimiz çerçevesinde, birlikte yaşamanın kültürü ve eğitimini de oluşturma yükümlülüğüne sahibiz. Bunu ise tarihi silerek değil, doğrular, yanlışlar ve eksikliklerden doğru tarihi sonuçlar çıkararak; tarihi, tarihi bir olay olarak kabul ederek başarabiliriz” ifadelerini de kullandı.

Haravgi’nin haberine göre ise, ilgili düzenlemenin Meclis tarafından onaylanması için bir sebep görmediğini dile getiren Neofitu, bunu zamansız olarak nitelendirdi ve Enosis konusunun tam anlamıyla 1 Nisan yıldönümünün kapsamında olduğunu ifade etti.

Kıbrıslı Türklerin konuyla ilgili açıklamalarını ise haksız ve kabul edilemez olarak nitelendiren Neofitu, “Kıbrıslı Türkler Kıbrıs sorunundaki faaliyetleriyle ilgili bir mazeret arıyorlarsa, bu başka konudur” ifadelerini kullandı.

(İY/HA)