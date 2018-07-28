Kadis, Moldova’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi İle Görüştü!

Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis’in önceki gün, Moldova’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Anatol Vangheli ile görüştüğü bildirildi.

Haravgi gazetesi, Kadis ile Vangheli’nin Güney Kıbrıs ile Moldova arasında tarım alanında iş birliği yapılmasını görüştüklerini ve zirai araştırmalarla suyun idaresi konularında görüş alışverişinde bulunduklarını yazdı.

Haberde, Vengheli’nin Kadis’i Moldova’ya davet ettiği kaydedildi.

